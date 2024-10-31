ГК «Айтеко» внедрила в «Полюс» системы управления производством на базе отечественного ПО

Компания «АрСи БиАй» (входит в ГК «Айтеко») завершила проекты по внедрению системы управления производственными процессами (MES, manufacturing execution system) на базе отечественного программного обеспечения «Магистраль» в «Полюсе», российской золотодобывающей компании.

Внедрение полномасштабной цифровой модели материальных потоков по всем переделам от горнотранспортного комплекса до золотоизвлекательной фабрики позволило достичь высокого уровня автоматизации, достоверности и оперативности получения информации для эффективного управления производством. При этом были разработаны индивидуальные решения с учётом специфики золотодобывающей промышленности.

Проекты реализованы на двух ключевых производственных площадках – «Полюс Вернинском» и «Полюс Сухом Логе», расположенных в Бодайбинском районе Иркутской области. Работы включали: внедрение системы MES для оптимизации процессов хранения и накопления производственных данных, для диспетчеризации производства на базе программного обеспечения «Магистраль» – в «Полюс Вернинском» и разработку и внедрение системы управления производством – в «Полюс Сухом Логе».

Масштаб внедрения охватывает свыше 300 узлов учета, более 600 материальных потоков, ежемесячно обрабатывается полмиллиона записей по запасам и 170 тыс. по движению. Энергетический учет обеспечивают свыше 140 узлов, отслеживающих потребление электроэнергии, тепла и воды. Система управляет сложными технологическими циклами, регистрируя до 4 тыс. циклов в год и порядка 300 движений ежедневно.

Директор департамента развития бизнес-процессов «Полюса» Денис Ерофеев отметил: «В условиях растущего спроса на золото и необходимости повышения эффективности его добычи, автоматизация производственных процессов становится ключевым фактором успеха. Внедрение решения на базе отечественного ПО «Магистраль» – это важный шаг в цифровой трансформации нашей компании. Мы получили импортонезависимый инструмент, позволивший нам повысить точность учета и прогнозирования, обеспечить накопление большого объема данных о работе производства для повышения его операционной эффективности».

Разработанный комплекс прикладных решений был встроен в сложный ИТ-ландшафт «Полюса» с обеспечением непрерывности бизнес-процессов на всех этапах внедрения, что гарантировало высокую надёжность и стабильность работы, несмотря на существенно возросший объем процедур обработки производственных данных и интерфейсов взаимодействия, и позволило обеспечить уровень SLA не менее 98%.

В рамках автоматизации сквозных процессов было обеспечено взаимодействие с системой ERP, системой управления лабораторными исследованиями, горно-геологической системой.

«Реализация проекта такого масштаба продемонстрировала зрелость отечественных IT-решений и их готовность конкурировать с лучшими мировыми аналогами в сложных производственных условиях. Наша команда продолжает наращивать экспертизу и развивать собственные решения с учетом лучших практик, чтобы обеспечить российским предприятиям доступ к передовым технологиям управления производством», – сказал заместитель генерального директора по производству «АрСи БиАй» Евгений Хлебников.