Разделы

Телеком Инфраструктура
|

«Мегафон»: Усть-Луга и Сосновый бор связаны одной магистралью

К началу летнего сезона «Мегафон» построил более 100 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области. Новая телекоммуникационная магистраль разгрузит места с высокой концентрацией интернет-пользователей и активным потреблением мобильного трафика. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оптическая магистраль проходит от города Сосновый бор до поселка Усть-Луга, протяженность новой линии составляет 120 километров. Теперь улучшенное качество связи будет доступно не только жителям в Сосновому бору и Усть-Луге, но и в населенных пунктах Понделово, Котлы, Нарядово и Копорье, где в общей сложности постоянно проживает более 70 тыс. человек, и куда в разгар сезона отпусков массово приезжают гости из Петербурга. Развитие волоконно‑оптической и радиорелейной сетей в первую очередь отражается на стабильности и надежности сигнала и обеспечивает рост скорости передачи данных на устройствах абонентов.

«Мы постоянно улучшаем технический ресурс компании, чтобы у всех жителей, независимо от места проживания, были равные цифровые возможности. Подключение базовых станций к ВОЛС улучшит качество услуг связи в Ленобласти, повысит надежность сети в условиях постоянно растущей нагрузки и позволит нашим абонентам пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 50 Мбит/с. Также это даст новые возможности для развития связи и внедрения современных цифровых сервисов для бизнеса и органов власти», -— сказал Максим Токаренко, директор регионального отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Мегафон» уже проложил на территории Ленинградской области более 2500 километров ВОЛС и в этом году продолжит развитие транспортной инфраструктуры. Оптоволокно позволяет минимизировать влияние погодных факторов на связь, уменьшает время загрузки интернет-страниц и в разы увеличивает скорость передачи данных.

Регионы и госкомпании израсходовали на цифровизацию транспорта почти ₽100 млрд за 5 лет
Цифровизация

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Операторов связи оштрафуют на миллиарды за отказ помогать спецслужбам

В России построен ЦОД за полтора миллиарда без принудительного охлаждения. За ним стоит Wildberries

«Лукойл» остался без своей «ИТ-дочки». Ее забрал «Ростелеком»

В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц

Veon досрочно погасит долги почти на полмиллиарда долларов

Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы операторов в 2023 году

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи
Показать еще