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Softline Digital внедрила платформу автоматизации учета и инвентаризации на предприятии «Портэнерго»

Предприятие ООО «Портэнерго» перешло на автоматизированный учет и инвентаризацию имущества при помощи Softline Digital. Благодаря реализации проекта, заказчику удалось сократить временные и трудовые затраты в несколько раз и получать актуальные данные о местоположении материально-технических средств. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Предприятие «Портэнерго» занимается хранением и перевалкой сжиженных углеводородных газов и светлых нефтепродуктов на экспорт в морском порту Усть-Луга. Для проведения цифровизации, в частности, упрощения процедуры инвентаризации была привлечена команда Softline Digital.

Первым этапом внедрения стало обследование площадки заказчика. После необходимых согласований команда Softline Digital приступила к адаптации решения под бизнес-процессы клиента. Программная часть решения создана на основе российской платформы Union EAM, а аппаратная состоит из терминалов сбора данных и радиометок (RFID-считывателей), которые передают сигнал о положении объектов учета.

Уникальной задачей стал поиск подходящих меток для объектов уличного хранения – различных резервуаров и технологических установок, которые необходимо было отслеживать в жару, снег и дождь. Для решения этой задачи специалисты Softline Digital совместно с российским производителем «Силтэк» подобрали метки с особым типом крепления.

Итогом проекта стало внедрение программно-аппаратного комплекса, который показывает в режиме реального времени данные о каждом средстве учета: карточка объекта содержит актуальную информацию о местоположении, ответственных лицах, пользователях, истории перемещения.

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Цифровизация

Платформа позволила упросить один из самых трудоемких процессов в организации: ранее материально ответственные лица, бухгалтеры и другие сотрудники тратили несколько месяцев на процедуру переучета. Благодаря внедренному решению инвентаризация оборудования и других материальных средств полностью автоматизирована, что позволило сократить временные и трудовые затраты работников заказчика.

«Сотрудники Softline Digital являются большими профессионалами своего дела, высоко зарекомендовавшие себя в проектах по цифровизации промышленности. Внедрение платформы дало нам возможность избавить работников от рутинного и трудоемкого процесса, позволив им отдавать силы другим важным задачам и бизнес-процессам», – отметил Владимир Путилин, руководитель по цифровизации ООО «Портэнерго».

«Благодаря накопленному за несколько лет работы с такими системами опыту, мы смогли оперативно подобрать необходимое оборудование и провести внедрение без сопутствующих сложностей. Ранее мы выполнили аналогичный проект для “Сибура”, и сейчас нас привлекают к внедрению решения по всей территории России, что является лучшей обратной связью по итогам нашей работы», – сказал Антон Салин, директор по развитию бизнеса Softline Digital.

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