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Развитием «МегаФона» на исторической родине компании займется новый топ-менеджер

Директором «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области назначен Денис Трофимчук. Ранее он руководил региональным отделением оператора в Новосибирске. На новом посту Денис сменил Максима Токаренко, который перешел на позицию директора по региональному развитию в Сибирском и Дальневосточном макрорегионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В стратегически важном регионе для «МегаФона» Денис займется укреплением лидирующих позиций оператора по доле абонентской базы в регионе, увеличением зоны покрытия и скорости мобильного интернета во всех районах Санкт-Петербурга и области. Одним из приоритетных направлений работы нового топ-менеджера станет развитие цифровых проектов регионального и федерального уровня таких, как цифровизация международного порта Усть-Луга, бесшовное LTE-покрытие автомобильных трасс, увеличение скоростей интернета на железнодорожных путях между двух столиц и другие проекты.

«Санкт-Петербург — один из ключевых регионов компании, а также город, в котором был основан «МегаФон». Многолетний опыт Дениса в телекоммуникационной отрасли и лидерские качества позволят укрепить наши позиции на стратегически важном рынке. Его профессиональные достижения в области цифровой трансформации и клиентоориентированности станут основой для развития услуг и повышения качества сервиса в регионе. Уверена, что под его руководством команда Санкт-Петербурга реализует новые проекты, отвечающие вызовам современного технологического ландшафта. Это назначение — важный шаг в укреплении доверия клиентов и партнеров к МегаФону как к инновационному оператору», — сказала Анна Часовенная, директор по региональному развитию «МегаФона» на Северо-Западе.

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Директором «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области назначен Денис Трофимчук

Денис Трофимчук окончил Хабаровский институт инфотелекоммуникаций СибГУТИ по направлению «Сети связи и системы коммутации». Карьеру в телекоммуникационной отрасли начал в 2005 г. с позиции инженера одного из операторов «большой четверки». В «МегаФон» пришел в 2015 г. на должность руководителя по инфраструктуре, уже через год стал директором Хабаровского регионального отделения, с 2019 г. также был директором Дальневосточного филиала компании. С марта 2022 г. по 2025 г. Денис возглавлял отделение «МегаФона» в Новосибирске.

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