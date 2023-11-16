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«Мегафон» обеспечил связью крупнейший порт на Балтике

Инженеры «Мегафона» завершили строительство инфраструктуры связи в крупнейшем морском порту Усть-Луга, расположенном в Балтийском море. Теперь на территории свыше тысячи гектаров портовых сооружений доступен высокоскоростной интернет до 80 Мбит⁄с и стабильная мобильная связь. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Усть-Луга – крупнейший строящийся порт на Балтийском море и второй по величине в России после Новороссийска. Сейчас рядом с портом ведется строительство завода по производству сжиженного природного газа и газохимического комплекса, терминала минеральных удобрений, аэропорта и города-спутника. Новые телеком-объекты, работающие в нескольких диапазонах, установлены на территории всей портовой зоны. Здесь расположены десятки предприятий с сотнями метров морских доков, которые переваливают, перерабатывают и отгружают более 20 категорий грузов, в том числе автотранспорт, лесную продукцию, уголь, нефте- и газо-продукты, серу и прочее.

Благодаря построенным объектам связи, на всей территории порта теперь доступна стабильная мобильная связь «Мегафона» и интернет со скоростью до 80 Мбит⁄с, кроме того, расширены возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Она обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение, и что важно - позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

Круглый год в порту работают тысячи сотрудников, которые активно пользуются онлайн-сервисами, кроме того мобильная связь важна командам моряков крупных танкеров, заходящих в порт. За год через сеть «Мегафона» на территории порта они прокачали более 280 ТБ, что сравнимо с просмотром почти 4600 фильмов без остановки.

«Мы наблюдаем за тем, как растет и развивается порт и, конечно, обеспечиваем связью все новые терминалы и заводские комплексы. Инфраструктура «Мегафона» для многих предприятий Усть-Луги может стать базой для внедрения высокотехнологичных решений по безопасности и контролю, например, ««Мегафон транкинг», Private LTE и др. Сегодня мы уже выполнили работы в портовой зоне, заканчиваем строительство ВОЛС. Уверен, что современные технологии связи помогут порту Усть-Луга получить звание самой цифровой гавани России», – сказал директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Токаренко.

Одна из приоритетных задач «Мегафона» – развитие телеком-инфраструктуры в стратегически-важных локациях региона. И мобильная связь остается важной составляющей эффективного развития локации. Ранее инженеры оператора обеспечили связью станцию «Лужская-Сортировочная» — часть транспортного узла, обслуживающего морской порт Усть-Луга.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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