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«Мегафон» построил объекты связи в ОЭЗ «Усть-Луга»

«Мегафон» построил объекты связи в ОЭЗ «Усть-Луга». Более 100 тыс. рабочих, задействованных в подготовке инфраструктуры крупнейшего порта на Балтике, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с.

Базовые станции работают сразу в четырех диапазонах: 900, 1800, 2100 и 2600 МГц. Построенная сеть гарантирует уверенное покрытие 4G и высокие скорости передачи данных, обеспечивая цифровой комфорт строителей и инженеров на объекте. Теперь сотрудники предприятий могут одновременно звонить, используя технологию VoLTE для чистого звука и мгновенного соединения, участвовать в онлайн-совещаниях и передавать тяжелые рабочие файлы. По данным аналитиков «Мегафона», на сегодняшний день голосовой трафик в LTE у абонентов компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет уже около 70% от общего потребления.

«Обеспечение телекоммуникационной инфраструктурой ключевых стратегических объектов в регионе – один из приоритетов в нашей работе. Новые объекты связи на территории портово-промышленного комплекса в Усть-Луге позволили не только предоставить десяткам тысяч специалистам доступ к востребованным онлайн-сервисам, но и заложить фундамент для создания цифровой платформы с возможностью внедрения различных высокотехнологичных решений для развития бизнеса», — отметил Владимир Бакалов, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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