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«Росэлектроника» завершила реконструкцию пункта пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил реконструкцию автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр через государственную границу России и Азербайджана. Это позволило увеличить пропускную способность в 3 раза и обеспечить пропуск до 1870 транспортных средств в сутки.

В рамках контракта с ФГКУ «Росгранстрой» «Росэлектроникой» было построено и реконструировано более 60 титульных зданий и сооружений, проложено 13,5 км наружных инженерных сетей, а также смонтировано современное высокотехнологичное оборудование.

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«Реализация проектов реконструкции стала для нас определенным вызовом. Нам пришлось вести строительство в сложных условиях. Мы ни на один день не закрывали пункты пропуска. Построили десятки новых зданий и сооружений, оснастили их современным оборудованием и обеспечили комфортные условия для всех участников международного сообщения», – сказал руководитель ФГКУ «Росгранстрой» Геннадий Безлобенко.

«Яраг-Казмаляр – самый загруженный автомобильный пункт пропуска на границе с Азербайджаном. В результате проведенных работ нам удалось поэтапно еще до завершения проекта значительно увеличить объемы пропуска транспорта и создать качественную приграничную инфраструктуру для развития туристических и товарных связей», – отметил Сергей Сахненко.

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