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Досмотровое оборудование «Росэлектроники» установлено в крупнейшем МАПП на российской границе

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые установил отечественный стационарный инспекционно-досмотровый комплекс в автомобильном пункте пропуска через государственную границу. Новое оборудование в модернизированном пункте пропуска «Дубки» на границе с Литвой позволит досматривать до 25 транспортных средств в час. Объект передан заказчику – ФГКУ «Росгранстрой» – для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Досмотровый комплекс повышает эффективность таможенного контроля, помогая выявлять незадекларированные и запрещенные товары. Технические возможности ИДК позволяют осуществлять осмотр без вскрытия контейнеров, тем самым ускоряя оформление товаров и транспортных средств. Время досмотра одного грузовика составляет менее двух с половиной минут. Оборудование является средством обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений, например, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов. Комплекс распознает четыре группы материалов – органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы, дистанционно оценивает вес груза или его части.

«Дубки» – крупнейший в стране международный автомобильный пункт пропуска, здесь построено 49 полос движения. Объект отвечает самым современным технологическим требованиям, в том числе, благодаря оборудованию «Росэлектроники», которое позволит обеспечить эффективность и оперативность таможенного контроля. Мы готовы оснастить современными досмотровыми комплексами и другие пункты пропуска через государственную границу», – сказал директор по реализации специальных программ холдинга «Росэлектроника» Константин Фурсиков.

Кроме ИДК для контроля автомобильных грузов, холдинг «Росэлектроника» производит стационарную модификацию для досмотра железнодорожных вагонов и мобильные комплексы контроля, размещенные на автотранспортном средстве. Оборудование создается входящими в «Росэлектронику» предприятиями «Скантроник системс» и НПП «Торий» при участии лаборатории электронных ускорителей МГУ.

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