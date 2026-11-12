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Махачкалинский международный морской торговый порт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.11.2026 «МегаФон» объединит усилия с Махачкалинским морским торговым портом 1
25.08.2022 Махачкалинский морской торговый порт и «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Махачкалинский международный морской торговый порт и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1298 1
МегаФон 11102 1
Генпрокуратура РФ - Транспортная прокуратура 17 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 2
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12617 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5445 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 137 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25020 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10436 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ - Цифровой прототип 1847 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27384 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36535 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4975 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10515 1
МегаФон Экология 11 1
Абашилов Хаджи-Мурад 1 1
Рустамов Рустам 566 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 279 2
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 115 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 519 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 812 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4124 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9379 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22250 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4682 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
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