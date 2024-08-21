Завершена миграция СЭД «Дело» на отечественную СУБД Postgres Pro в Правительстве Амурской области

Завершена миграция СЭД «Дело» на отечественную СУБД Postgres Pro в Правительстве Амурской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития и связи Амурской области.

В Правительстве Амурской области в рамках проекта импортозамещения ПО успешно завершилась миграция государственной информационной системы «Система электронного документооборота Правительства Амурской области» (СЭД «Дело») с базы данных MSSQL на отечественную СУБД Postgres Pro. Проект был реализован ГБУ «Центр информационных технологий Амурской области» в сотрудничестве с компаниями «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) и «Офис-Док».