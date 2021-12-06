При новом гендиректоре в Twitter полетели головы

Компанию Twitter после ухода с поста СЕО Джека Дорси возглавил ее технический директор Параг Агравал. Свою карьеру на новой должности он начал с увольнения двух топ-менеджеров, плюс еще несколько руководителей ушли по своему желанию. Агравал намерен устроить в компании реорганизацию и изменить всю ее структуру. Не исключено, что в дальнейшем количество увольнений будет расти.

Долой топ-менеджеров

Новый гендиректор компании Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal), сменивший на этой должности Джека Дорси (Jack Dorsey), начал свою деятельность на этом посту с громких увольнений. Как пишет издание The Washington Post, он принял решение отправить в отставку двух топ-менеджеров компании, и в обозримом будущем их участь могут разделить и другие «топы».

Своих должностей лишились главный инженер Twitter Майкл Монтано (Michael Montano) и главный дизайнер Дэнтли Дэвис (Dantley Davis). Они доработают в компании до конца 2021 г., после чего будут вынуждены искать новое место применения своих талантов.

Как сообщает издание, увольнение этих топ-менеджеров продиктовано необходимостью «встряски, призванной оптимизировать деятельность компании и ускорить ее рост». Параг Агравал разослал работникам компании общекорпоративное электронное письмо, в котором раскрыл ряд своих намерений, которые он намерен реализовать на посту гендиректора. С его слов, он собирается сосредоточиться на «четком принятии решений, усилении подотчетности и более быстром исполнении». Новоиспеченный глава компании добавил, что он «вносит ряд организационных изменений и изменений в руководство, чтобы наилучшим образом помочь компании достичь успеха».

Параг Агравал считает, что новое руководство благоприятно скажется на росте Twitter

Майкл Монтано был давним ветераном компании и был известен как сторонник политики гибкого графика для сотрудников и удаленной работы. Дэвис, ранее занимавший должность директора по дизайну продуктов в Facebook, присоединился к Twitter в 2019 г. и сразу возглавил команду дизайнеров. Компания рекламировала его как «энергичного лидера, который очистит платформу от токсичности». Однако некоторые сотрудники нередко критиковали его за грубый и агрессивный стиль управления.

Масштабная реорганизация

Параг Агравал, уволив двух руководителей высшего звена, решил не останавливаться на этом. Он задумал «перетряхнуть» всю организационную структуру компании, и грядущие изменения должны будут затронуть буквально каждого его сотрудника.

Агравал намерен упразднить нынешнюю структуру Twitter. Он видит эту компанию, состоящую из трех отдельных подразделений – основного технического, коммерческого и потребительского (пользовательского).

Уже известно, кто будет руководить этими отделами. Это будут Ник Колдуэлл (Nick Caldwell), Брюс Фальк (Bruce Falck) и Кайвон Бейкпур (Kayvon Beykpour). Они будут переведены на посты «генеральных менеджеров» (general manager).

Также установлено, что в конце 2021 г. из Twitter уйдет и глава отдела кадров Дженнифер Кристи (Jennifer Christie). Причины ее увольнения не раскрываются, но, как утверждают представители компании, оно никак не связано с политикой нового гендиректора. На ее место придет Далана Брэнд (Dalana Brand), вице-президент компании по работе с людьми и глава по вопросам инклюзивности и разнообразия.

В минувшую пятницу, 3 декабря 2021 г., о своем уходе из компании сообщила старший директор по управлению продуктами Сара Бейкпур (Sarah Beykpour). Она напрямую связана с Кайвоном Бейкпур, так как является его женой. С ее слов, ее уход никак не связан с реорганизацией.

Как пишет The Washington Post, реорганизация – это в данном случае первый явный признак того, что новый лидер Twitter намерен коренным образом изменить культуру компании.

Предшественник Агравала

37-летний Агравал работал в Twitter на протяжении 10 лет и был техническим директором компании. На посту СЕО он сменил ее основателя Джека Дорси. Своим детищем, как сообщал CNews, Дорси руководил более шести лет, с июня 2015 г. Его кандидатура была единогласно принята советом директоров.

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Дорси занимал позицию исполняющего обязанности гендиректора с тех пор, как в июне 2015 г. Дик Костоло (Dick Costolo) сложил свои полномочия после шести лет работы в Twitter, из которых на должности гендиректора провел пять лет.

Создатель Twitter Джек Дорси

Дорси объявил о своем уходе с поста СЕО в начале декабря 2021 г., и это стало настоящей неожиданностью. По информации издания, он столкнулся с давлением со стороны инвесторов, требовавших от него уйти в отставку. Также он, как и руководители других социальных сетей, подвергся критике за неспособность контролировать распространение дезинформации и другого вредоносного контента.

Параг Агравал, как и Дорси шесть лет назад, был избран советом директоров Twitter единогласно. На замену Дорси рассматривался, в том числе, и Кайвон Бейкпур.

Сокращение штата

Параг Агравал пока не сообщал, планирует ли он сокращать штат Twitter. Однако именно с этого и началась карьера Дорси на посту СЕО своей же компании. В конце октября 2015 г. работы лишились 300 сотрудников Twitter.

В январе 2016 г. из Twitter ушли сразу четыре топ-менеджера. Первым уволился Кевин Уейл (Kevin Weil), старший вице-президент по продукту, отвечавший за функциональность Twitter. После него ушел Алекс Ройтер (Alex Roetter), старший вице-президент по технологическим вопросам, в том числе вопросам в области программного и аппаратного обеспечения. Оба проработали в Twitter пять лет.

Также решение уйти приняли Кэти Джейкобс Стэнтон (Katie Jacobs Stanton), вице-президент по глобальному медиа, которая несла ответственность за сотрудничество с новостными службами, телеканалами и студиями звукозаписи; и Брайан Шиппер (Brian Schipper), вице-президент по кадрам, в обязанности которого, помимо прочего, входило определение политики ответственности Twitter как работодателя. Стэнтон проработала в Twitter тоже пять лет.

В октябре 2016 г. CNews писал о намерении Дорси уволить еще 300 сотрудников, около 8% штата на тот момент. Причиной стали финансовые потери компании и падение ее акций на 40%.