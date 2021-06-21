ИТ лишает людей зарплаты и работы. За 40 лет рабочим стали платить меньше на 15%

Искусственный интеллект и другие технологии постепенно вытесняют людей с их рабочих мест. Их внедрение также приводит к сокращению зарплат – за последние 40 лет работники с неоконченным школьным образованием стали получать на 15% меньше. Подобное происходит в США и других странах, даже в России.

Искусственный интеллект оставляет людей без денег

Искусственный интеллект (ИИ) стал одной из основных причин снижения зарплат рабочих. В отчете Национального бюро экономических исследований США (National Bureau of Economic Research, NBER) охватывающем период с 1980 по 2020 гг. включительно, сказано, что ИИ, роботизация и автоматизация во многих сферах деятельности человечества негативно влияет еще и на неравенство доходов населения.

Специалисты Бюро утверждают, что современные технологии привели к сокращению зарплаты работников. Это коснулось людей с неоконченным школьным образованием. Их зарплаты упали на 15% за последние 40 лет. При этом зарплата людей с высшим образованием все эти годы показывала стабильный рост.

Снижение зарплаты работников из-за автоматизации производства стало причиной 50-70% случаев изменения структуры зарплат в США за 1980-2020 гг., сказано в отчете NBER.

Кто под ударом

По данным NBER, искусственный интеллект является угрозой не только для простых рабочих. Если их руководители компаний чаще всего заменяют роботами или, как сказано в отчете, «оборудованием с цифровым управлением», то работников офиса ждет друга высокотехнологичная замена.

Автоматизация упрощает жизнь владельцам бизнеса, но усложняет ее обычным сотрудникам

Роботы пока не могут полноценно заменить офисных сотрудников. Однако это получается у специализированного ПО. В итоге те задачи, которые раньше решал тот или иной работник, теперь нередко ложатся на виртуальные плечи специализированного софта.

Издание Forbes привело в качестве примера работников колл-центра. Если раньше для решения своей проблемы пользователь звонил им, то теперь на все вопросы ответ готов дать чат-бот.

Водители грузовиков и такси, кассиры, сотрудники по розничным продажам и люди, работающие на производственных предприятиях и фабриках, тоже будут заменены технологиями. Они довольно быстро устранят необходимость в низкоквалифицированных работниках.

Но развитие искусственного интеллекта сделает даже инженеров-программистов менее востребованными. По словам основателя Twitter Джека Дорси (Jack Dorsey), искусственный интеллект вскоре научится самостоятельно писать программы. Это поставит некоторых начинающих программистов в трудное положение.

Мрачные прогнозы

CNews писал, что в октябре 2020 г. Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал прогноз, согласно которому в мире в обозримом будущем под влиянием цифровизации и роботизации исчезнет 85 млн рабочих мест. Это случится к 2025 г. Специалисты ВЭФ уверены, что новые рабочие места по-прежнему будут создаваться, однако, по их мнению, всем желающим их не хватит.

Аналитики консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers считают, что ИИ, робототехника и другие формы интеллектуальной автоматизации могут принести огромную экономическую выгоду в масштабах всего мира. Они смогут привнести в мировой ВВП до $15 трлн к 2030 г. В то же время они утверждают, что все это дорого обойдется человечеству с точки зрения увольнений, сокращений и грядущей нехватки рабочих мест.

Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике Новое в СХД

Согласно отчету банковской компании Wells Fargo, роботизация банковской сферы приведет с сокращению 200 тыс. рабочих мест в банковской сфере в течение следующих 10 лет. Это уже отрицательно сказалось на высокооплачиваемых профессионалах с Уолл-стрит, включая торговцев акциями и облигациями. Это люди, которые раньше работали на торговых площадках инвестиционных банков и торговали ценными бумагами для своих банков, клиентов и самих себя. Это была очень прибыльная профессия, пока алгоритмы, программное обеспечение и программы для количественной торговли не подорвали бизнес и не сделали их навыки ненужными.

Кто переживет автоматизацию

Эксперты ВЭФ уверены, что внедрение ИИ и других технологий повлечет за собой рост спроса на специалистов целого ряда профессий. Самыми востребованными работниками, по их мнению, станут аналитики данных, ученые, специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, автоматизации процессов, информационной безопасности, программному обеспечению.

ВЭФ также прогнозирует, что спрос на должности, в которых используются навыки человека, будет расти. Больше всего будут востребованы критическое мышление, анализ, способность решать проблемы, а также желание активно обучаться. При этом будут не менее цениться «мягкие» навыки — стрессоустойчивость и гибкость.

Что происходит в России

Искусственный интеллект лишает работы и зарплаты людей не только в США. В России тоже есть масса подобных примеров.

Активная цифровизация бизнеса, как сообщал CNews, началась в России в 2017 г. Одними из первых на себе это ощутили работники Сбербанка, которым пришлось искать новое место работы.

Согласно официальной статистике, число сотрудников Сбербанка сократилось на 14 тыс. человек с января по ноябрь 2018 г. в масштабах всей страны. Это приблизительно 4,6% от общего штата банка. По мнению президента Сбербанка Германа Грефа, к 2025 г., Сбербанк сократит штат на 50% - этих сотрудников заменит искусственный интеллект и средства автоматизации.

В сентябре 2020 г. угроза увольнения из-за ИИ нависла над маневровыми диспетчерами РЖД. CNews писал, что РЖД создала виртуального помощника маневрового диспетчера на сортировочных станциях, базирующегося на технологиях искусственного интеллекта. Разработка получилась очень эффективной. Даже ее прототип по результатам тестирования смог снизить время простоя вагонов более чем на 20%. На что будет способна финальная версия этого ПО, пока остается неизвестным.