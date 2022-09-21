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Созданную россиянином криптобиржу обчистили на $160 млн

Ущерб от кибератаки на крупный британский маркет, созданный выходцем из России, составил $160 млн. Технических подробностей взлома пока нет.

160 миллионов и без подробностей

Британский криптомаркет Wintermute лишился активов на сумму примерно $160 млн в результате кибератаки.

Как рассказал в Twitter Евгений Гаевой (Evgeny Gaevoy), основатель и исполнительный директор Wintermute, взлому подверглись DeFi-операции (децентрализованные финансовые сервисы) криптобиржи, однако остальные сегменты не были затронуты. По словам Гаевого, сервис остается платежеспособным, и оставшиеся активы вдвое перекрывают украденную сумму.

Гаевой отметил, что в ближайшие дни Wintermute будет функционировать с перебоями, но дальше планируется восстановить ее работоспособность полностью.

Wintermute обеспечивает ликвидность для 50 бирж и торговых криптоплатформ, в том числе Binance, Coinbase, FTX, Kraken и децентрализованных платформ Dydx и Uniswap. Кроме того, сервис выступает в качестве активного инвестора: его поддержкой пользуются такие стартапы как Nomad, HashFlow и OndoFinance.

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Криптомаркет Wintermute, созданный выходцем из России, пал жертвой хакеров

Гаевой не стал сообщать никаких подробностей о том, каким образом хакерам удалось взломать систему, и когда именно инцидент случился. Он также не стал ничего говорить о том, привлечены ли к расследованию атаки правоохранительные органы.

Крали и больше

В любом случае, эта компания — далеко не первый крупный крипторесурс, пострадавший от хакеров за последнее время. Да и нанесенный ей ущерб нельзя назвать крупнейшим: хакеры «обносили» другие подобные ресурсы на значительно более серьезные суммы.

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Например, в августе 2022 г. в результате атаки на кроссчейн-протокол Nomad были украдены $190 млн. Через мост Ronin, связанный с игрой AxisInfinity, весной 2022 г. были угнаны более $600 млн в криптоактивах, и лишь $30 млн удалось вернуть. Криптоаудиторская платформа Certik подсчитала, что DeFi-ресурсы за 2021 г. в результате хакерских атак лишились активов на сумму $1,3 млрд.

«Криптоактивы обладают вполне реальной ценностью, что, естественно, привлекает интерес всевозможных киберзлоумышленников, ищущих быстрых денег, — говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Криптобиржи пока еще можно назвать лакомым куском, поскольку на них аккумулируется большое количество криптоактивов, и судя по произошедшим инцидентам, киберзащита на таких ресурсах далеко не всегда адекватна. С другой стороны, ситуация меняется, прямые атаки случаются все реже, злоумышленники выбирают наиболее уязвимые точки. Не исключено, что и в данном случае имела место атака на кроссчейн-мост, а не саму биржу».

Роман Георгиев

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