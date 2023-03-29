Разделы

Безопасность Пользователю
|

Новый зловред-клиппер крадёт криптовалюту через поддельный браузер Tor

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили новую кампанию по краже криптовалюты. Под видом браузера Tor на сторонних интернет-ресурсах злоумышленники распространяют троянца CryptoClipper*. При попадании в систему пользователя он регистрируется в автозапуске, маскируясь иконкой какого-либо популярного приложения, например, uTorrent. Как только зловред-клиппер обнаруживает в буфере обмена адрес, похожий на криптокошелёк, он тут же меняет его на один из адресов, принадлежащих злоумышленнику. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

С вредоносной кампанией столкнулись более 15 тыс. пользователей в 52 странах, больше всего атак было зафиксировано в России. В первую десятку стран по количеству жертв злоумышленников также вошли США, Германия, Узбекистан, Белоруссия, Китай, Нидерланды, Великобритания и Франция. По оценкам экспертов, в 2023 г. с помощью зловреда было украдено криптовалюты на сумму более $400 тыс. Клиппер способен подменять адреса криптокошельков Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin и Monero.

«Хищение криптовалюты — это необратимый денежный перевод. Надежды вернуть средства жертвам в таких случаях практически нет. При этом зловред пассивен большую часть времени, из-за чего его трудно заметить в системе. Большинству вредоносных программ требуется канал связи между оператором и системой жертвы, данный же зловред действует без связи и полностью автономен. Такие программы могут годами находиться в системе пользователя, не проявляя признаков присутствия, пока не достигнут цели — подмены адреса криптокошелька жертвы», — сказал Виталий Камлюк, ведущий эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Чтобы защитить криптокошельки, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют пользователям: загружайте программное обеспечение только из надёжных источников; не делайте этого на сторонних сайтах, по возможности используйте только официальные источники; своевременно обновляйте все программы — это помогает предотвратить использование злоумышленниками известных уязвимостей; используйте надёжное решение, которое обезопасит ваши устройства; не нажимайте на ссылки и не загружайте вложения из подозрительных или неизвестных источников, ― они могут содержать вредоносное ПО.

*CryptoClipper ― троянец, подменяющий в буфере обмена номера криптокошельков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Нейросети научились убивать. Чат-бот за шесть недель довел собеседника до самоубийства

В Wi-Fi обнаружена фундаментальная «дыра». Все пользователи интернета под угрозой взлома

Из-за блокировки в России Tor хакеры придумали хитрую схему и воруют у россиян деньги миллионами

Хуже Windows. Популярнейший дистрибутив Linux Ubuntu кишит уязвимостями нулевого дня

Россиян грабят через неотключаемые платные подписки с тихого согласия банков. Власти и Центробанк взялись решить проблему

В мире появились взрывающиеся флешки. Они калечат людей и могут даже убить

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще