Новый зловред-клиппер крадёт криптовалюту через поддельный браузер Tor

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили новую кампанию по краже криптовалюты. Под видом браузера Tor на сторонних интернет-ресурсах злоумышленники распространяют троянца CryptoClipper*. При попадании в систему пользователя он регистрируется в автозапуске, маскируясь иконкой какого-либо популярного приложения, например, uTorrent. Как только зловред-клиппер обнаруживает в буфере обмена адрес, похожий на криптокошелёк, он тут же меняет его на один из адресов, принадлежащих злоумышленнику. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

С вредоносной кампанией столкнулись более 15 тыс. пользователей в 52 странах, больше всего атак было зафиксировано в России. В первую десятку стран по количеству жертв злоумышленников также вошли США, Германия, Узбекистан, Белоруссия, Китай, Нидерланды, Великобритания и Франция. По оценкам экспертов, в 2023 г. с помощью зловреда было украдено криптовалюты на сумму более $400 тыс. Клиппер способен подменять адреса криптокошельков Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin и Monero.

«Хищение криптовалюты — это необратимый денежный перевод. Надежды вернуть средства жертвам в таких случаях практически нет. При этом зловред пассивен большую часть времени, из-за чего его трудно заметить в системе. Большинству вредоносных программ требуется канал связи между оператором и системой жертвы, данный же зловред действует без связи и полностью автономен. Такие программы могут годами находиться в системе пользователя, не проявляя признаков присутствия, пока не достигнут цели — подмены адреса криптокошелька жертвы», — сказал Виталий Камлюк, ведущий эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Чтобы защитить криптокошельки, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют пользователям: загружайте программное обеспечение только из надёжных источников; не делайте этого на сторонних сайтах, по возможности используйте только официальные источники; своевременно обновляйте все программы — это помогает предотвратить использование злоумышленниками известных уязвимостей; используйте надёжное решение, которое обезопасит ваши устройства; не нажимайте на ссылки и не загружайте вложения из подозрительных или неизвестных источников, ― они могут содержать вредоносное ПО.

*CryptoClipper ― троянец, подменяющий в буфере обмена номера криптокошельков.