Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дронов Ярослав
СОБЫТИЯ
|13.01.2026
|В России ужесточили применение статьи по борьбе с ботами для «пробива» 1
|27.06.2024
|В Spotify массово взломали профили российских артистов и удалили песни Шамана 1
Дронов Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:
|X Corp - Twitter 2910 1
|Yandex - Яндекс 8521 1
|Telegram Group 2603 1
|Sony 6637 1
|U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1359 1
|Гагарина Полина 13 1
|Киреев Рустам 1 1
|Меладзе Гога 1 1
|Springsteen Bruce - Спрингстин Брюс 7 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412148, в очереди разбора - 730088.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.