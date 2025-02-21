Бизнес против. Wildberries и «Авито» критикуют стремление властей заставить россиян регистрироваться в маркетплейсах через «Госуслуги». Опрос

Wildberries и «Авито» выступили с критикой нового законопроекта, обязывающего регистрироваться на маркетплейсах только через «Госуслуги». В документе речь идет об общих требованиях для всех, но власти уверяют, что это коснется только продавцов и не зацепит пользователей. Торговые площадки уверены, что нововведение приведет к уходу как пользователей, так и иностранных продавцов.

Маркетплейсы против

Инициатива российских властей по обязательной регистрации на маркетплейсах посредством «Госуслуг», без возможности использования для этого почтовых адресов и телефонов, встретила сопротивление со стороны участников рынка. Как пишет РБК, с критикой идеи выступили Wildberries и «Авито» – первый является одним из трех крупнейших в России маркетплейсов, а второй – крупнейшим в стране классифайдом, то есть сайтом с объявлениями.

CNews писал, что впервые информация об этой инициативе появилась в конце января 2025 г. Она реализована в виде поправок к целому ряду действующих в России законов. На тот момент инициатива распространялась как на покупателей, так и на продавцов, но позже чиновники объяснили, что это коснется только продавцов. Однако пока это лишь слова – на деле в итоге запрет на регистрацию по почте и телефону пока еще может распространиться на всех.

Проблем не избежать

В новой инициативе властей торговые площадки разглядели риски для своего бизнеса. В Wildberries заявили CNews о возможном исчезновении из каталогов маркетплейсов товаров иностранных продавцов, в частности, китайских, которые не могут зарегистрироваться на «Госуслугах».

© Primakov / Фотобанк Фотодженик Пока законопроект не стал законом, возможно. стоит заранее создать профиль на всех популярных маркетплейсах. Документ пока не предусматривает блокировку ранее зарегистрированных аккаунтов

В Wildberries не сомневаются, что навязывание «Госуслуг» как единственного варианта для регистрации на сервисе приведет к блокировке международного развития онлайн-торговли. «Принятие этой нормы приведет к резкому сокращению предложения иностранных товаров на российских площадках и создаст преференции для иностранных маркетплейсов, – сообщили CNews представители Wildberries. – В случае с Wildberries данная дискриминационная инициатива также заблокирует все международное развитие компании, в том числе налаженный бизнес в семи странах и планы развития маркетплейса на новых рынках». В сервисе отдельно подчеркнули, что такое новшество отразится, несомненно, не только на Wildberries, но и на прочих крупных игроках российского рынка электронной коммерции.

В компании отметили также, что большинство иностранных продавцов столкнутся с непреодолимыми трудностями при попытке зарегистрироваться на «Госуслугах». Кто-то не сможет разобраться во всех тонкостях этого процесса, а те, кто все же освоит их, обнаружат, что для подтверждения созданного профиля требуется их личное присутствие в России. Другими словами, им придется тратить время и деньги на перелет в Россию и обратно. «Сам сайт «Госуслуг» зачастую недоступен из-за рубежа», – отметили в Wildberries.

Миграция россиян

В «Авито» считают, что новое требование приведет к оттоку части пользователей на другие площадки, не являющиеся маркетплейсами. «Новый законопроект предполагает, что любой пользователь, перед тем как продать свои джинсы или детскую коляску на сайте объявлений, должен будет пройти верификацию через «Госуслуги». По результатам внутренних опросов наших пользователей есть большая вероятность, что ради единичных продаж более половины граждан откажутся проходить такую верификацию», — сказали РБК представители «Авито».

В сервисе полагают, что около 40% продавцов после введения обязательной регистрации через «Госуслуги», переместятся в мессенджеры и социальные сети, а это негативно отразится на безопасности процесса продаж.

«Мы инвестируем в безопасность нашей платформы и нашего встроенного мессенджера, а предлагаемая мера будет выдавливать пользователей из безопасной среды в неконтролируемую зону иностранных мессенджеров», – сказали РБК в «Авито».

В компании подчеркнули, что нужно искать другой выход, например, ввести обязательную верификацию через «Гоуслуги» для продавцов и покупателей, которые имеют «признаки недобросовестного поведения». Также в «Авито» отметили, что профиль на «Госуслугах» в настоящее время есть менее чем у половины субъектов малого и среднего предпринимательства.

Почему именно сейчас

Маркетплейсы стали выступать против новой идеи властей по навязыванию «Госуслуг» населению лишь спустя почти месяц после первого упоминания об этой инициативе в СМИ. Связано это с тем, то за это время из простой идеи она превратилась в часть полноценного законопроекта под названием «О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». 15 февраля 2025 г. российское правительство внесло этот документ на рассмотрение в «Госдуму».

Как пишет РБК, документ вносит изменения в десятки действующих в России законов. Обязательная регистрация на маркетплейсах через «Госуслуги» – его часть.

Согласно тексту законопроекта, новое требование коснется интернет-площадок, доступ к которым в течение суток имеют более 200 тыс. пользователей из России.

«Данные о таких пользователях будут скрыты. Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее. Также важно, что данная мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг», — заявлял ранее представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, утверждая, что обычных покупателей это не коснется.

Все уже придумано

Представители Wildberries сообщили CNews, что российские маркетплейсы принимают «целый комплекс мер по защите пользователей от мошенников, а фрод осуществляется преимущественно через фишинг и методы социальной инженерии», добавив, что в настоящее время на сервисе фиксируются лишь «единичные случаи несанкционированного доступа третьих лиц в личные кабинеты покупателей или продавцов в месяц при 75 млн пользователей и 1 млн продавцов».

«Объединенная компания Wildberries и Russ использует самые современные технологии защиты данных, включая ML-модели и искусственный интеллект, для анализа нетипичного поведения пользователей и выявления подозрительных действий, автоматические системы блокировки фродеров и оперативного реагирования на мошеннические схемы. Эти механизмы доказали свою эффективность и позволяют обеспечивать безопасность пользователей без дополнительных финансовых и технических барьеров, которые создаст обязательное использование Единой биометрической системы (ЕБС)», – сообщили CNews в Wildberries.

«Что касается систем дополнительной защиты личных кабинетов – на Wildberries уже доступна функция дополнительной верификации при оформлении заказа через Face ID или Touch ID. А в разделе «Кошелек» присутствует обязательное подтверждение переводов через ввод кода из SMS-сообщения. В будущем для покупателей станут также доступны дополнительные механизмы безопасности, которые сейчас активно внедряются на портале продавцов», – сказали CNews представители Wildberries. – Также мы уже используем авторизацию через «Госуслуги» для ряда операций, требующих однозначной идентификации пользователя. Такой способ является надежным и безопасным. Wildberries осознает потенциал использования «Госуслуг» как метода надежной идентификации при условии отсутствия избыточных норм, негативно сказывающихся на развитии бизнеса платформы и ее партнеров в России и за рубежом».

В компании отдельно подчеркнули, что готовы «к диалогу с регулятором по вопросам поиска более сбалансированных решений, учитывающих интересы рынка, потребителей и государства» «Решение проблемы мошенничества видится в повышении уровня киберграмотности и киберосознанности граждан. Для этого Wildberries и Russ активно занимается просветительской деятельностью, регулярно выпуская материалы о том, как не попасться на удочку злоумышленников», – подытожили представители Wildberries.



