Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
|

Минцифры Амурской области и «Р7» подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство цифрового развития и связи Амурской области и «Р7» заключили соглашение о сотрудничестве.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут работа над повышением эффективности использования российского ПО в регионе и тестирование офисного пакета «Р7 офис» в органах исполнительной власти Амурской области и их подведомствах.

Соглашение также предусматривает организацию совместных конференций, семинаров и других мероприятий и проведение информационно-просветительской работы среди органов местного самоуправления.

Исследование: как применяются в России low-code платформы
Бизнес

Денис Земнухов, министр цифрового развития и связи Амурской области, сказал: «Сотрудничество с лидирующими российскими вендорами позволит нам наиболее плавно и эффективно перевести государственные учреждения на отечественное ПО и снабдить их современными и безопасными инструментами для работы. Мы уверены, что партнерство будет способствовать ускорению цифровой трансформации Амурской области».

Михаил Клешев, руководитель проектов «Р7» на территории Сибири и Дальнего Востока, отметил: «Подписание соглашения с Минцифры Амурской области — это ключевой шаг в усилении присутствия «Р7 офис» на Дальнем Востоке, одном из стратегически важных для нас регионов развития, и весомый вклад в реализацию политики импортозамещения. Мы готовы активно участвовать в адаптации отечественного офисного ПО в регионе и получать обратную связь для улучшения наших решений».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Трое экс-сотрудников Samsung арестованы за передачу технологий производства памяти DRAM в Китай

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Ozon создал собственный счетчик трафика и сертифицировал его в Роскомнадзоре, чтобы держать свои данные при себе

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще