Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

В Оренбургской области на «ЭларСкан» оцифруют метрические книги и старославянские тексты

В Орский краеведческий музей, которому 18 июня исполнилось 85 лет, поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400» для оцифровки фондовых документов и наиболее ценных экспонатов. Это стало возможным благодаря реализации НП «Культура». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Основными направлениями работы Орского краеведческого музея являются сохранение культурных ценностей, научно-просветительская деятельность и патриотическое воспитание. На новом ЭларСкан в музее планируют оцифровку фондовых документов: томов книги поступления, книг различного музейного учета. Также к сканированию планируются культурные ценности, находящиеся на хранении в музее, а именно: фотографии, документы, книги, альбомы, плакаты, листовки, живопись и графика.

«К ценным предметам относятся пять метрических книг 1912-1915 гг., а также алфавитные журналы к ним, — сказал Фаварисов Александр Александрович, главный хранитель Орского краеведческого музея. — Данные книги содержат в себе информацию о родившихся, умерших и зарегистрировавших брак в городе Орске в эти годы. Уникальной книгой, которую мы планируем отсканировать на новом оборудовании, является также рукописный сборник церковных текстов на старославянском языке XIX века».

Павел Таранов, МТС: Telecom Platform позволяет телеком-индустрии экосистемы двигаться быстрее
Телеком

Электронные копии фондовых документов будут использоваться в работе музея, так сотрудники учреждения смогут реже обращаться к оригиналам, что обеспечит их сохранность. Цифровые изображения музейных предметов будут представлены в электронной базе данных — «Госкаталог». Данная база данных публична, что позволяет любому гражданину увидеть необходимые предметы, получить информацию о них, и таким образом изучать историю.

В музее отмечают, что одно из преимуществ отечественного сканера «ЭларСкан» – это бережное бесконтактное сканирование документов в двух режимах, — плоском и V-образном, а также удобство, компактность, помощь в установке и обучение эксплуатации. Также стоит отметить, что сканеры линейки «ЭларСкан» входят в реестр РЭП и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

«Почте России» выписали грандиозный штраф за нарушение договора с Минцифры

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024