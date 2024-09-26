Разделы

Бизнес
|

МТС и Московская дирекция транспортного обслуживания договорились о совместном развитии комплаенс-стандартов

МТС и АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития стандартов антикоррупционного комплаенса. Соглашение предусматривает взаимный обмен знаниями, компетенциями и передовыми комплаенс-практиками в области образования, науки и бизнеса.

Приоритетными направлениями сотрудничества станут внедрение в практическую деятельность стандартов профилактики коррупции, выработка и обмен лучшими практиками методического сопровождения и разработки локальных нормативных актов в области противодействия коррупции, участие в мероприятиях правового просвещения и профессионального развития.

«МТС на протяжении многих лет является лидером с точки зрения прозрачности бизнес-процессов, построения открытой и эффективной системы коммуникаций со всеми заинтересованными сторонами. Мы видим, какую важную роль играет просветительская деятельность на предприятии и информирование о антикоррупционных практиках сотрудников, деловых партнеров и контрагентов для сохранения устойчивой среды, и планируем совместно с нашими партнерами в различных индустриях тиражировать креативные формы профилактики коррупции, передавать свой опыт для развития этики делового поведения в российской бизнес-среде. В отдельное направление выделяем работу с молодежью и организацию мероприятий для популяризации неприятия к любым проявлениям коррупции и этического поведения», – отметила вице-президент по деловой этике и комплаенс МТС Лейда Лукьянова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как рынок инженерных решений для дата-центров реагирует на уход иностранных вендоров

Эксперты рассказали, как начать бизнес в краткосрочной аренде недвижимости

1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий

Три крупнейших российских банка создадут консорциум для развития единого QR-кода

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

В дефиците ИТ-специалистов виноваты сами ИТ-компании. Они вынуждают их увольняться, лишая удаленки. Опрос

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: