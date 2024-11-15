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Более 75% педагогов сталкивались с кибербуллингом среди своих учеников

«Сферум» провел опрос среди классных руководителей из разных регионов России и выяснил, что учителя достаточно часто становятся свидетелями случаев кибербуллинга среди учеников. Результаты показали, что почти треть (32%) педагогов сталкивается с такими ситуациями несколько раз в год. Еще 36% опрошенных ответили, что случаи буллинга в сети среди их учеников редки, но все же бывают один-два раза в год. 7% педагогов становятся свидетелями травли в сети часто (до двух раз в месяц), а 1,5% учителей наблюдает такие ситуации почти каждую неделю. Об этом CNews сообщили представители VK.

Педагоги оценивают свою роль в предотвращении травли в интернете среди детей как достаточно высокую. Почти 38% опрошенных заявили, что учителя должны проводить воспитательные беседы и лекции, 30% готовы работать совместно с родителями и школьным психологом.

Четверть опрошенных педагогов считает, что для предотвращения ситуаций травли среди детей педагогам следует постоянно взаимодействовать не только с самими учениками, но и с их родителями. Еще четверть убеждена, что в школах обязательно должны быть образовательные программы в этой области. А 15% педагогов ответили, что за кибербуллинг в школах должны быть усилены дисциплинарные меры безопасности.

«Чтобы помочь ребенку противостоять кибербуллингу, нужно, в первую очередь, научить его распознавать ситуации травли. Как понять, что это травля, почему нельзя молчать, если такое происходит с тобой или твоими сверстниками, как действовать и чем помочь – все эти вопросы важно обсуждать с детьми и педагогам, и родителям. Кибербуллинг, как и травля в реальной жизни, говорит о низком уровне сознания, поэтому просветительская работа с детьми - первоочередная задача. Командная поддержка учителей и родителей – это всегда огромный ресурс для ребенка», – сказала психолог-конфликтолог, кандидат педагогических наук Наталия Сченснович.

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Опрос проводился в октябре 2024 г., в нем приняли участие более 800 российских педагогов.

«Сферум» участвует в просветительской кампании «Месяц борьбы с кибербуллингом», запущенной VK. Эта информационная кампания посвящена борьбе с травлей в интернете и за его пределами. В этом году акция проходит в шестой раз, впервые она продлится не день, а целый месяц, чтобы как можно больше людей обратило внимание на проблему. В течение ноября VK и более 100 брендов-партнеров будут реализовывать спецпроекты, направленные на повышение осведомленности о методах противодействия кибербуллингу.

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