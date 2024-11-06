VK впервые проводит «Месяц борьбы с кибербуллингом»

VK запускает «Месяц борьбы с кибербуллингом» — информационную кампанию, посвященную борьбе с травлей в интернете и за его пределами. В 2024 г. акция пройдет в шестой раз и впервые продлится не день, а целый месяц, чтобы как можно больше людей обратило внимание на проблему. В течение ноября 2024 г. VK и более 100 брендов-партнеров будут реализовывать спецпроекты, направленные на повышение осведомленности о методах противодействия кибербуллингу. Символом проекта по традиции стало белое эмодзи-сердце как знак поддержки всех пострадавших от травли в Сети. Об этом CNews сообщили представители VK.

Исследование

VK провела исследование на тему эмоционального состояния человека в момент и после столкновения с кибербуллингом. Согласно данным опроса, каждый третий пользователь (33%) становился жертвой травли в Сети. В исследовании приняли участие более 2000 пользователей социальных сетей и контентных платформ на территории России.

Чаще пострадавшие от кибербуллинга испытывают раздражение и злость (58%), обиду (51%), подавленность (38%), тревогу и страх (33%), бессилие (33%), растерянность (28%). Причем около 70% из них, помимо негативных чувств и эмоций, столкнулись с физическими симптомами, такими как проблемы со сном и головные боли.

Среди тех, кто хотя бы раз столкнулся с травлей в интернете, наибольшая доля пользователей (36%) не обращалась за помощью после инцидента по разным причинам. Просили поддержки у друзей 34%, столько же — у родственников, 17% работали с психологом, еще 17% писали в службу поддержки интернет-ресурса, где происходил кибербуллинг, 12% публично рассказывали об этом в соцсетях.

Троллинг — наиболее распространенный вид интернет-травли, ему подвергались две трети (65%) пострадавших от кибербуллинга респондентов. 48% отметили, что сталкивались с разжиганием ненависти в свой адрес, 43% — с распространением клеветы. 22% опрошенных пострадали от киберсталкинга, или преследования в Сети, навязчивого внимания.

Большинство (70%) тех, кто считает, что не сталкивался с кибербуллингом, на самом деле встречались с различными его проявлениями. Это, например, жесткая необоснованная критика в комментариях, исключение человека из чата или группы и его демонстративное игнорирование, разглашение чувствительной информации пользователя без его согласия, распространение ложных данных о нем, преследование в Сети и т. д.

Согласно исследованию, кибербуллинг влияет на дальнейшее поведение людей не только в интернете, но и в реальной жизни. Более 40% жертв после столкновения с кибербуллингом блокируют обидчиков и меняют настройки конфиденциальности в онлайн-сервисах. 38% прекратили всякое взаимодействие с теми, кто принимал участие в онлайн-травле, почти каждый третий (32%) стал реже делиться своими контактами со случайными знакомыми, еще 31% — реже знакомиться с новыми людьми. 45% жертв признались, что кибербуллинг снизил их доверие к окружающим, 30% стали более самокритичны.

Среди наблюдателей кибербуллинга, как и среди жертв, раздражение и злость — самые распространенные эмоции (52%) в ответ на травлю в Сети. Однако на втором месте — чувство бессилия (36%). При этом большинство наблюдателей (55%) заявляют, что хотя бы иногда оказывают помощь и поддержку жертвам кибербуллинга. Те, кто никогда их не оказывал, чаще ссылаются на нежелание «влезать в чужие дела» (36%) и непонимание, как поддержать незнакомых людей (41%).

Около четверти наблюдателей (24%) замечали агрессию в Сети к своим близким друзьям. Примерно 40% наблюдают у них после столкновения с кибербуллингом подавленное состояние, снижение уверенности в себе и доверия к окружающим.

Практически половина наблюдателей замечает блокировку обидчиков в Сети своими знакомыми (55%) как реакцию на травлю. В офлайн-жизни чаще всего фиксируют прекращение контакта с агрессором (51%) и избирательность в общении (40%). 18% жертв, со слов наблюдателей, сменили номер телефона.

Что делают в VK

Продукты и сервисы VK также участвуют в просветительской кампании. «Почта Mail» сменит логотип на символ акции — белое сердце. Команда информационной безопасности VK подготовила ряд инициатив. В сообществе «ВКонтакте» выйдет видео с маскотом «Персиком», ролик призван подсветить важность поддержки в тех ситуациях, когда человек сталкивается с кибербуллингом. Там же будет запущен чат-бот с интерактивными заданиями, созданный совместно с лабораторией dreamlab. Пользователи, которые ответят на все вопросы бота, смогут поучаствовать в розыгрыше мерча.

«Учи.ру» совместно с VK Play в собственных сообществах «ВКонтакте» представят просветительский проект о кибербуллинге. Сотрудники VK Play поделятся своим опытом столкновения с разными сценариями сетевой травли, а психиатр Михаил Полле объяснит, в чем причины кибербуллинга и как конструктивно справляться с подобными ситуациями. Эксперты благотворительного фонда «Шалаш» расскажут родителям и учителям, как травля в интернете влияет на отношения внутри семьи и в школе.

Соцсеть «Одноклассники» совместно с HR-проектом «Компании для всех возрастов» проведет серию прямых эфиров с приглашенными экспертами: представителями бизнеса, исследователями, психотерапевтами, нейрофизиологами. Главной темой обсуждений станут методы борьбы с буллингом в общественной и профессиональной жизни.

«Сферум» запустит серию экспертных материалов о способах предотвращения и профилактики кибербуллинга в каналах «Легко сказать» и «В кругу педагога», а также на своей официальной странице «ВКонтакте». Статьи и вебинары помогут учителям и родителям больше узнать о проблеме, а специальный чек-лист покажет, как распознать травлю в Сети и защитить детей от нее. Для школьников в канале «Свой атмосферум» и на странице «ВКонтакте» запустят игру, которая научит предотвращать кибербуллинг.

Команда шоу «Кстати», которое выходит эксклюзивно в «VK Видео», представит специальный выпуск, приуроченный к Месяцу борьбы с кибербуллингом. В начале ролика ведущие прочитают негативные комментарии зрителей и обсудят, как подобные высказывания влияют на эмоциональное состояние адресата.

VK совместно с проектом «1221», специализирующимся на психологической помощи людям от 12 до 21 года, организует анонимный чат. Согласно исследованию VK, именно эта группа людей наиболее уязвима для кибербуллинга. Чат будет доступен на сайте проекта, в нем подростки смогут написать психологам «1221», чтобы бесплатно и анонимно получить квалифицированную помощь.

Активности партнеров

В 2024 г. к акции присоединились более 100 партнеров, среди них Сбербанк, «Авито», «МТС Банк», «Билайн», «Ростелеком», издательский холдинг «Эксмо-АСТ», «Издательство “Просвещение”», «Санкт-Петербургский Дом Книги», футбольный клуб «Зенит», Департамент образования и науки Москвы, Альянс по защите детей в цифровой среде и др.

Чтобы поддержать акцию, партнеры также будут выпускать просветительские и социальные проекты в течение всего месяца. К примеру, издательство «Эксмо-АСТ» проведет серию прямых эфиров о кибербуллинге и поделится полезными материалами на странице Департамента детской литературы издательства АСТ ВКонтакте. «Дом Книги» в Доме Зингера организует специальный стеллаж с книгами о психологии общения.

Медиахолдинг МАЕР и арт-кластер «Таврида» покажут анимационные ролики на семи медиафасадах в Москве и Московской области. Представители творческих профессий расскажут о своем опыте соприкосновения с кибербуллингом и способах борьбы с ним. С 11 по 17 ноября 2024 г. эти видео должны увидеть более 2 млн человек.

2 ноября 2024 г. футбольный клуб «Зенит» посвятил матч 14 тура МИР РПЛ против махачкалинского «Динамо» социальной акции по борьбе с кибербуллингом. На «Газпром Арене» открылась специальная образовательная площадка проекта — фотозона с информационными карточками об экологичном общении и сетевом этикете. Игроки обеих команд вышли на поле в сопровождении детей с белыми сердцами в руках, которые являются символом акции, а диктор стадиона призвал болельщиков помогать тем, кто столкнулся с травлей в интернете и за его пределами.