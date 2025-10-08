Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184158
ИКТ 14318
Организации 11116
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3514
Системы 26301
Персоны 79131
География 2966
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Qualcomm Dragonwing


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 Легендарная платформа для разработки электроники Arduino продалась с потрохами после 20 лет независимости 1
15.05.2025 Иностранные ИТ-компании повально возвращаются в Россию. Идет невероятно массовая регистрация товарных знаков 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Qualcomm Dragonwing и организации, системы, технологии, персоны:

Nintendo 795 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 495 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 43 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3032 1
Hitachi - Хитачи 1480 1
Intel Corporation 12474 1
LG Electronics 3667 1
Qualcomm Technologies 1896 1
Microsoft Corporation 25137 1
Samsung Electronics 10538 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4733 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 509 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3484 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7892 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17688 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21611 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9196 1
Путин Владимир 3312 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 1
Япония 13480 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53170 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25549 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4889 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2439 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3666 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1606 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 588 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391688, в очереди разбора - 733231.
Создано именных указателей - 184158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще