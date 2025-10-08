Легендарная платформа для разработки электроники Arduino продалась с потрохами после 20 лет независимости

Компания Arduino, развивающая одноименную аппаратную платформу, перешла в собственность Qualcomm. Это один из крупнейших разработчиков мобильных процессоров в мире. Сумма сделки не раскрывается.

Новый хозяин Arduino

Компания Qualcomm, известная во всем мире благодаря своим мобильным процессорам Snapdragon, сообщила о покупке компании Arduino. Это разработчик одноименной аппаратной платформы на основе микроконтроллеров, которую технические специалисты со всего света используют для создания самых разных устройств.

Существует несколько различных модификаций платформы Arduino. Одни из них подходят исключительно для хобби, другие же, более развитые, могут использоваться в профессиональных устройствах.

Сумму сделки ни Arduino, ни Qualcomm не раскрывают. На момент выпуска материала было известно лишь, что Qualcomm не намерена уничтожать бренд Arduino – компания останется существовать и будет являться дочерним предприятием Qualcomm.

Что задумала Qualcomm

Как пишет CNBC, одна из целей Qualcomm в сделке по покупке Arduino – это диверсификация своего бизнеса. В нынешнее время он сконцентрирован на мобильных процессорах, а также на модемах сотовой связи, но в обоих этих сегментах Qualcomm хоть и имеет весьма сильные позиции, но все же не обходится без трудностей.

Daniel Andrade / Unsplash Покупка Arduino как способ защититься от перемен на рынках

К примеру, компания Apple – ее давний клиент по части закупки гигантских партий сотовых модемов. Однако весной 2025 г. вышел смартфон iPhone 16e, в котором используется модем собственной С1 разработки Apple. Осенью 2025 г. состоялась премьера iPhone Air с еще более новым модемом С1Х.

Процессорам Qualcomm тоже нет места в смартфонах и процессорах Apple. На глобальном рынке мобильных CPU она периодически уступает первенство тайваньской компании MediaTek, которая еще несколько лет назад сильно отставала от нее и имела не самую лучшую репутацию у потребителей.

Попутно Qualcomm пытается выйти на рынок процессоров для ноутбуков – у нее уже есть несколько линеек чипов для мобильных ПК из разных ценовых категорий, но пока популярность Windows-ноутбуков на ARM-процессорах невысока.

Первое совместное творчество

Одновременно с объявлением о покупке Arduino Qualcomm продемонстрировала первую аппаратную платформу совместной разработки. Новинка носит название Uno Q и выпускается под маркой Arduino.

Первой Uno Q делает и тот факт, что ранее в мире не существовало ни одной платформы с логотипом Arduino, базирующейся на чипе Qualcomm. Здесь важно подчеркнуть, что Arduino была основана в 2004 г.

Arduino Uno Q

Новая Uno Q построена на процессоре Qualcomm Dragonwing QRB2210. Одна из его отличительных особенностей в том, что он вполне может использоваться в устройствах под управлением Debian Linux. Программное обеспечение Arduino уже обновлено и получило поддержку этого чипа.

Начало продаж новинки назначено на 26 октября 2025 г. Цена Uno Q варьируется от $45 до $55 (3680-4510 руб. по курсу ЦБ на 8 октября 2025 г.) в зависимости от модификации.

Вместо Raspberry Pi

По своей сути Uno Q – это полноценный одноплатный компьютер. В своем распоряжении он имеет микроконтроллер STM32U585, процессор Qualcomm Dragonwing QRB2210 и 2 ГБ оперативной памяти. Чуть позже в продажу поступит версия с 4 ГБ RAM.

Объем встроенной памяти составляет 16 ГБ. В наличии есть два модуля беспроводной связи – двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), а также Bluetooth 5.1. Из знакомых обычному пользователю проводных интерфейсов у Uno Q есть лишь USB-C, и тот – один.

Arduino App Lab

В дополнение к одноплатнику Qualcomm показала новую интегрированную среду разработки Arduino App Lab. Она предназначена для разработки приложений под Uno Q. Поддерживается код на C++ и Python.