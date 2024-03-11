Популярные курорты России вошли в топ самых кошачьих городов

«Яндекс Путешествия» выяснили, какие города, по мнению россиян, славятся своей любовью к кошкам: в топ-5 самых кошачьих городов мира вошли Стамбул (33% голосов опрошенных), Зеленоградск (30%), Сочи (10%), все города Кипра (9%) и Котор (4%). Исследование провели в марте 2024 г. в Telegram-канале «Яндекс Путешествий». В опросе приняли участие 5000 респондентов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Стамбул, Турция

Стамбул по праву считается кошачьей столицей мира. Кошки здесь повсюду, и местные жители относятся к ним очень трепетно. В Стамбуле в сопровождении кошек туристы могут посетить дворцы, мечети и, конечно, Музей кошек, который открылся в октябре 2023 г.

Перелет в обе стороны для двоих человек с багажом (25-31 марта) будет стоить около 70 тыс. руб., а стоимость шести ночей в двухместном номере в четырехзвездочном отеле у моря — 42 тыс. руб.

Зеленоградск, Калининградская область

В городе близ Калининграда много достопримечательностей, связанных с котиками: граффити, скульптуры и светофоры с их изображением. Здесь даже построили кошачий городок, огороженный стеклом: кошки живут в домиках и выходят за лаской к прохожим, когда им комфортно. Также в городе есть музей кошек «Мурариум».

Перелет в Калининград, где находится ближайший к Зеленоградску аэропорт, и обратно для двоих человек с багажом (25-31 марта) будет стоить около 21 тыс. руб., а стоимость шести ночей в двухместном номере в четырехзвездочном отеле — 35 тыс. руб.

Сочи, Краснодарский край

Кошки облюбовали Сочи по двум причинам: здесь тепло и много туристов, которые всегда погладят и угостят вкусным. В Сочи можно посетить Олимпийский парк, Дендрарий, прогуляться в парках под пальмами, съездить на экскурсию к водопадам 一 везде есть вероятность встретить хотя бы одного пушистого друга.

Перелет в обе стороны для двоих человек с багажом (25-31 марта) будет стоить около 46 тыс. руб., а стоимость шести ночей в двухместном номере в четырехзвездочном отеле у моря — 68 тыс. руб.

Кипр

На Кипр кошек завезли еще в древности для борьбы с ядовитыми змеями. Сейчас котики здесь – источник хорошего настроения, поэтому их любят, оберегают и подкармливают. Одна из самых популярных достопримечательностей 一 женский монастырь Николая Чудотворца «Кошачьего», где монахини содержат десятки кошек.

Перелет в обе стороны для двоих человек с багажом (25-31 марта) будет стоить около 100 тыс. руб., а стоимость шесть ночей в двухместном номере в пятизвездочном отеле у моря — 65 тыс. руб.

Котор, Черногория

В древности в черногорском Которе кошек держали для борьбы с грызунами, переносящими чуму. Сейчас больше всего кошек проживает в Старой части города, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Также здесь есть площадь перед Церковью Святой Марии, где официально разрешено кормить котиков.

Перелет в Тиват, где находится ближайший к Котору аэропорт, и обратно для двоих человек с багажом (25-31 марта) будет стоить около 148 тыс. руб., а стоимость шести ночей в двухместном номере в четырехзвездочном отеле — 93 тыс. руб.

Среди других интересных ответов у участников опроса в Telegram-канале встречались Анапа, Тбилиси, Абрау-Дюрсо и Санкт-Петербург.

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