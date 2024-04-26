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«БПС Инновационные программные решения» осуществила миграцию платформы противодействия мошенничеству в «БКС Банке»

В рамках проекта по импортозамещению компания «БПС Инновационные программные решения» внедрила в «БКС Банке» собственную аналитическую платформу противодействия мошенничеству, заменив ранее существующую систему компании SAS.

Платформа БПС является полноценной альтернативой используемой ранее импортной системы. Она осуществляет кросс-канальный мониторинг всех трансакций, проводимых по каналам ДБО (физических и юридических лиц), банковским картам и через Систему быстрых платежей.

Платформа обладает гибкостью настройки и аналитики. Таким образом, банку предоставлены возможности различных сценариев, анализа поведенческого профиля. Поскольку в работе операторов-аналитиков есть много специфики, например, определенные требования к жизненному циклу расследования или перечень и последовательность доступных операций на всех этапах – каждый банк может индивидуально осуществлять настройки под свою политику. БПС также автоматизирует операции в соответствии с требованиями кредитной организации, чтобы снизить нагрузку на ее фрод-аналитиков.

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«Выбор в пользу системы противодействия мошенничеству от компании БПС был сделан нами на основании двух ключевых моментов. Во-первых, с командой БПС мы знакомы давно, и их платформы прекрасно обеспечивают работу нашего процессингового центра, а во-вторых, компания отвечает нашим высоким требования как в части качества миграции, так и по срокам внедрения. Сейчас БКС обладает импортозамещенной кросс-канальной системой антифрода, производительной и с гибким подходом к управлению со стороны наших фрод-офицеров», – отметил Фаррух Мирзоев, начальник управления противодействия мошенничеству ФГ БКС.

«Когда команда БКС обратилась к нам, мы прорабатывали различные варианты миграции фрод-систем и уже готовы были показать банку варианты работы. Мы хорошо знакомы с коллегами из БКС – это очень целеустремленные эксперты, которые точно знают, как они хотят развивать бизнес и какое качестве платформ и решений они хотят иметь у себя в банке. Ранее БКС выбрал наши платформы для своего процессингового центра, сейчас мы рады помочь им в решении вопроса по импортозамещению фрод-системы», – сказал Дмитрий Бубнов, генеральный директор «БПС Инновационные программные решения».

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