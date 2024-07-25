«Диасофт» реализовал новые форматы платформы цифрового рубля в продукте «Цифровой рубль Банка России»

Компания «Диасофт» поддержала новые форматы взаимодействия субъектов платформы цифрового рубля. Указанные форматы были опубликованы в марте 2024 г. на сайте Банка России и должны быть внедрены в течение трех месяцев. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Банк России опубликовал 29 марта 2024 г. новую версию альбома электронных сообщений, используемых для взаимодействия субъектов платформы цифрового рубля «версия 2024.03». Новый альбом явился результатом обобщения опыта пилотной эксплуатации платформы цифрового рубля в 13 банках «первой волны» и ведения проектов в 17 банках «второй волны».

Список изменений значительный: были добавлены новые типы сообщений, внесены изменения в порядок выполнения 19 операций физических лиц, юридических лиц и финансового посредника. В новых стандартах появились операции B2B – для переводов между юридическими лицами, и C2B-переводы между физическими и юридическими лицами. По просьбе банковского сообщества, заявленной на финансовом форуме Банка России в 2023 г., появилась функциональность универсальной платежной ссылки для оплаты по QR-кодам. Остроту добавили и сжатые сроки перехода на новые форматы – к августу 2024 г.

Сергей Добриднюк, руководитель продуктового направления «Расчеты. Электронные онлайн-платежи» компании «Диасофт»: «Сказать, что изменения вызвали напряженность у участников пилотного проекта – ничего не сказать. Чтобы продолжить работу с цифровым рублем, банкам придется оперативно перейти на новые форматы, доработать или обновить уже работающие решения, провести тестовые испытания – как мобильных приложений, так и всех внутрибанковских платформ. Мы приложили все силы, и «Диасофт» срочно реализовал поддержку данных форматов в своем программном продукте «Цифровой рубль Банка России». Новая версия продукта была выпущена и передана клиентам точно в обещанный срок – 15 июля 2024 г.».

Высокая скорость технологических изменений в онлайн платежных инструментах, таких как Цифровой рубль, а ранее в Системе быстрых платежей (СБП), – не парадокс, а естественный способ их развития. Новые технологии требуют и нового подхода от разработчиков. Поэтому важнейшим свойством применяемого банками программного обеспечения для автоматизации операций с цифровым рублем является его высокая адаптивность в сочетании с низкой стоимостью внесения изменений. Для достижения этих свойств программного обеспечения специалистам «Диасофт» пришлось изменить и архитектуру, и способ доставки компонентов ИT-решений. Речь идет о поставке в виде микросервисных компонентов в парадигме Packaged Business Capabilities (PBC), проведении основных настроек встроенным инсталлятором в стиле «настройки как код», встраивании компонентов гибкой настройки и исполнении бизнес-процессов в no-code и low-code моделях.

Сергей Добриднюк: «Мы открыты к широкому сотрудничеству по теме Цифрового рубля. Для разработчиков систем ДБО мы предоставляем OpenAPI, которое облегчает встраивание решений с цифровым рублем в их приложения. Для банков-участников пилота мы предоставляем пакет автотестов и эмуляторов, которые позволяют сэкономить на проверке сквозных бизнес-процессов. Мы развиваем экспертизу по информационной безопасности, выстраивая партнерские отношения с основными поставщиками программных и аппаратных решений в этой сфере».

Продукт «Цифровой рубль Банка России» входит в состав платформы развития Digital Q.Payments, включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, соответствует положениям нормативных документов Российской Федерации об импортозамещении и значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ).