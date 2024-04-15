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Deckhouse Kubernetes Platform заняла первое место в рейтинге российских Kubernetes-платфор рейтинга российских Kubernetes-платформ CNews

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) заняла первое место в рейтинге российских Kubernetes-платформ. DKP лидирует с большим отрывом от остальных участников обзора, проведенного аналитическим центром CNews.

CNews опубликовал первый в России рейтинг отечественных платформ Kubernetes 2024. Аналитики провели сравнение представленных на рынке решений по количеству внедрений, техническим характеристикам и вендорской экспертизе. Оценивались такие составляющие как наличие сертификата CNCF “Certified Kubernetes Distribution”, поддерживаемые версии Kubernetes, возможности по установке, распространение платформы, совместимость с операционными системами и другие параметры. По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались и уже по этому значению ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место.

Лидером рейтинга признана платформа Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант», которую уже выбрали более 170 заказчиков из нефтегазовой отрасли, банковской сферы, ритейла и финтех. По всем критериям решение набрало наибольшее количество баллов среди конкурентов. Аналитики высоко оценили технические характеристики платформы и широкие возможности использования платформы в различных видах инфраструктуры. Отметили наличие полноценной программы обучения по работе с платформой для инженеров заказчиков и партнеров, участие разработчиков «Флант» в работе над ядром Kubernetes и в других Open Source-проектах экосистемы Kubernetes, а также вклад вендора в развитие инженерного сообщества.

«Контейнеры и Kubernetes — это не просто тренд, а фактически современный стандарт разработки и поставки приложений для распределенных систем вычислений. Kubernetes-платформы –– это автоматизация процессов разработки и предоставления ИТ-инфраструктуры, позволяющая бизнесу сосредоточиться на операционных результатах. Поэтому число компаний, использующих платформы контейнеризации, будет только расти. Уже сейчас мы видим высокую потребность в таких платформах среди российских компаний. Отвечая на запросы рынка и наших заказчиков, постоянно развиваем свою платформу, наполняем ее новым функционалом и создаем вокруг нее целую экосистему решений», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Разработка Deckhouse Kubernetes Platform началась в 2017 г. И уже в 2021 г. платформа стала первой Kubernetes-платформой в едином реестре российского ПО в сегменте «Системы контейнеризации и контейнеры», а также первым отечественным сертифицированным CNCF дистрибутивом Kubernetes. На сегодняшний день это зрелое, проверенное на десятках внедрений решение. На DKP запущено свыше миллиона контейнеров, развернуто более 7000 приложений на 9000+ серверах крупных компаний.

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