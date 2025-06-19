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Deckhouse Code внесен в Единый реестр российского ПО

Решение от Deckhouse компании «Флант» для непрерывной разработки и управления жизненным циклом программного обеспечения Deckhouse Code официально включено в Единый реестр российского ПО под номером 27871.

Deckhouse Code предоставляет разработчикам полный набор инструментов для хранения кода, организации процессов непрерывной интеграции и доставки приложений, а также совместной работы команд. Продукт может быть развернут как в публичных и приватных облаках, так и в собственной инфраструктуре компании, обеспечивая гибкую интеграцию с ИТ-системами компании.

«Мы наблюдаем рост запросов на комплексные решения для организации процессов DevOps, особенно среди крупных корпораций и ведомств. Deckhouse Code отвечает этой потребности, предоставляя интегрированный инструментарий с русскоязычным интерфейсом и документацией. Решение разработано с учетом запросов российских компаний и обеспечивает высокий уровень контроля над процессом разработки и поставки ПО. В настоящее время Deckhouse Code уже находится на этапе подготовки к первым внедрениям», – сказал Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

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Цифровизация

Основные возможности Deckhouse Code включают централизованное управление репозиториями, гибкую систему контроля версий и разграничения прав доступа, инструменты для проведения Code Review и автоматизированные конвейеры непрерывной поставки. Эти функции позволяют команде разработки сосредоточиться на создании качественного кода, без необходимости настраивать и поддерживать инфраструктуру для хранения и деплоя приложений.

Запись о внесении Deckhouse Code в реестр отечественного ПО произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 6 мая 2025 по протоколу заседания экспертного совета от 24 апреля 2025 г. №286пр.

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