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Система Multifactor совместима с Deckhouse Stronghold

Компании «Мультифактор» и «Флант» сообщают об успешном завершении всех этапов тестирования на совместимость своих решений — системы двухфакторной аутентификации Multifactor и Deckhouse Stronghold. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор»

В рамках технологической интеграции оформлен сертификат совместимости.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для любого удаленного подключения: RDP, VPN, VDI, SSH и др. Решение включено в реестр российского ПО под № 7046.

Deckhouse Stronghold — решение для хранения и управления секретами в инфраструктуре компании, разработанное в рамках платформы Deckhouse Kubernetes Platform. Deckhouse Stronghold предоставляет централизованное хранилище секретов, обеспечивает доставку, аудит и управление доступом к ним, а также управляет их жизненным циклом. Включено в реестр российского ПО под № 22339.

Для пользователей Multifactor возможность интеграции с Deckhouse Stronghold расширяет перечень защищаемых ресурсов, добавляя в список поддерживаемых решений отечественное хранилище секретов. В свою очередь, Deckhouse Stronghold поддерживает подключение Multifactor в качестве дополнительного модуля двухфакторной аутентификации. Это позволяет клиентам усилить безопасность существующих процессов без необходимости замены текущей инфраструктуры.

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«Совместимость системы двухфакторной аутентификации Multifactor и Deckhouse Stronghold способствует повышению защиты данных, обеспечивает соблюдение законов в области кибербезопасности и создает надежную рабочую среду для любых ИТ-решений», — сказал Роман Башкатов, коммерческий директор «Мультифактор».

«Интеграция Deckhouse Stronghold с Multifactor дополняет существующие механизмы безопасности и создает дополнительный барьер при защите критически важных операций с секретами. Кроме того, это дает нашим клиентам еще большую гибкость в построении комплексных систем ИБ за счет поддержки системы двухфакторной аутентификации, находящейся в реестре российского ПО», — сказал Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

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