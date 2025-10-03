Разделы

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

BI.Zone и Deckhouse усиливают безопасность контейнерных сред

BI.Zone и компания-разработчик «Флант» официально подтвердили совместимость решения для защиты конечных точек BI.Zone EDR и платформы для создания kubernetes-кластеров и управления ими Deckhouse Kubernetes Platform.

Тесты, проведенные в совместной среде, продемонстрировали, что решения корректно работают в связке и их можно использовать без ограничений.

BI.Zone EDR позволяет осуществлять комплексный мониторинг контейнерных сред: выявлять взаимодействия с ними и фиксировать происходящую активность внутри них. Ключевая особенность решения — исчерпывающее обогащение данными о контейнере, который связан с выявленной угрозой или событием безопасности.

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR
Цифровизация

Теймур Хеирхабаров, директор департамента мониторинга, реагирования и исследования киберугроз, BI.Zone, сказал: «Контейнерные среды сегодня используются почти в каждой корпоративной инфраструктуре и уже стали стандартом для современных продуктов и сервисов. Но вместе с этим они представляют интерес для злоумышленников и требуют такого же внимания с точки зрения безопасности, как и обычные устройства. BI.Zone EDR имеет широкий набор функций по мониторингу активности и выявлению современных угроз в контейнерных средах, что значительно расширяет область видимости и контроля при защите современных инфраструктур и позволяет выявлять присутствие злоумышленников на самых ранних этапах развития атаки».

Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант», сказал: «Безопасность — одна из ключевых характеристик Deckhouse Kubernetes Platform. Мы не просто автоматизируем Kubernetes, мы делаем его безопасным по умолчанию. Все кластеры на базе DKP разворачиваются с защитой «из коробки»: контролем целостности образов, защитой узлов и строгими политиками доступа. В BI.Zone EDR реализовано множество функций для безопасности контейнерных сред, например возможность автоматического реагирования на инциденты. Интеграция DKP c BI.Zone EDR расширяет функциональность платформы и повышает общий уровень безопасности инфраструктуры».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

Создан робот-паук, при помощи 3D-печати способный за один день возвести дом площадью 200 квадратных метров

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Microsoft Defender путает BIOS и требует установить обновления, которых не существует

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще