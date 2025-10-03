BI.Zone и Deckhouse усиливают безопасность контейнерных сред

BI.Zone и компания-разработчик «Флант» официально подтвердили совместимость решения для защиты конечных точек BI.Zone EDR и платформы для создания kubernetes-кластеров и управления ими Deckhouse Kubernetes Platform.

Тесты, проведенные в совместной среде, продемонстрировали, что решения корректно работают в связке и их можно использовать без ограничений.

BI.Zone EDR позволяет осуществлять комплексный мониторинг контейнерных сред: выявлять взаимодействия с ними и фиксировать происходящую активность внутри них. Ключевая особенность решения — исчерпывающее обогащение данными о контейнере, который связан с выявленной угрозой или событием безопасности.

Теймур Хеирхабаров, директор департамента мониторинга, реагирования и исследования киберугроз, BI.Zone, сказал: «Контейнерные среды сегодня используются почти в каждой корпоративной инфраструктуре и уже стали стандартом для современных продуктов и сервисов. Но вместе с этим они представляют интерес для злоумышленников и требуют такого же внимания с точки зрения безопасности, как и обычные устройства. BI.Zone EDR имеет широкий набор функций по мониторингу активности и выявлению современных угроз в контейнерных средах, что значительно расширяет область видимости и контроля при защите современных инфраструктур и позволяет выявлять присутствие злоумышленников на самых ранних этапах развития атаки».

Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант», сказал: «Безопасность — одна из ключевых характеристик Deckhouse Kubernetes Platform. Мы не просто автоматизируем Kubernetes, мы делаем его безопасным по умолчанию. Все кластеры на базе DKP разворачиваются с защитой «из коробки»: контролем целостности образов, защитой узлов и строгими политиками доступа. В BI.Zone EDR реализовано множество функций для безопасности контейнерных сред, например возможность автоматического реагирования на инциденты. Интеграция DKP c BI.Zone EDR расширяет функциональность платформы и повышает общий уровень безопасности инфраструктуры».