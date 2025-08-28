Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Deckhouse Prom++ теперь входит во все редакции Deckhouse Kubernetes Platform

Компания «Флант» добавила бесплатную систему мониторинга Deckhouse Prom++ во все версии платформы Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Решение стало доступно всем клиентам независимо от тарифа и позволяет снизить инфраструктурные затраты на мониторинг в среднем на 37%.

Deckhouse Prom++ — Open Source-продукт от команды Deckhouse, представляющий собой собственную переработанную версию популярной системы мониторинга Prometheus. Prom++ подходит для сбора метрик из различных источников: Kubernetes-кластеров, виртуальных машин, физических серверов и других инфраструктур.

Вся разработка, сопровождение и техническая поддержка Deckhouse Prom++ осуществляются на территории России. Продукт включен в реестр российского ПО, что позволяет использовать Prom++ в госсекторе и других отраслях, где требуется отечественное программное обеспечение.

Решение разработано для компаний, которым важно контролировать стабильность и производительность цифровых систем при минимальных инфраструктурных затратах. Потребление памяти снижается до 10 раз по сравнению с классическим Prometheus.

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt
цифровизация

Prom++ изначально создавался для внутренних задач Deckhouse и прошел проверку в более чем 600 производственных кластерах. Система стабильно обрабатывает до 10 млн активных метрик на кластер.

«Deckhouse Prom++ уже доказал эффективность в сотнях продуктивных кластеров. Теперь эта же технология доступна всем пользователям Deckhouse Kubernetes Platform — от малых компаний до крупных корпораций и государственных структур и открыта всему сообществу. Мы продолжаем улучшать продукт и видим, как наши пользователи получают реальную экономию ресурсов при замене стандартного Prometheus на наше решение», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

VMware разрешила использовать свой софт в боевых подводных лодках без угрозы его превращения в тыкву

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: