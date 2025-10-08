Postgres Professional и «Флант» объявили о стратегическом партнерстве

Компании Postgres Professional и «Флант» подписали меморандум о намерениях. Документ фиксирует стратегическое партнерство в области совместного развития российских технологий для автоматизации бизнеса и построения современных аналитических платформ.

Партнерство разработчика отечественной СУБД Postgres Pro и эксперта по инфраструктуре и DevOps-практикам «Флант» направлено на создание технологически совместимых решений, способных обеспечить компаниям переход на полностью российский ИТ-стек.

Стороны планируют совместно развивать проекты, связанные с обеспечением работы СУБД Postgres Pro в контейнерной инфраструктуре и интеграцией решений в экосистему Deckhouse — российскую Kubernetes-платформу.

Партнеры также договорились о взаимной технической и методической поддержке, обмене опытом и участии в профильных мероприятиях, семинарах и конференциях. Особое внимание будет уделено внедрению отечественных решений в инфраструктуру крупных компаний, включая финансовый сектор и объекты критической информационной инфраструктуры.

Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional, сказал: «Соглашение с “Флант” — это очередной важный шаг к укреплению независимой ИТ-инфраструктуры российских компаний. Postgres Pro и Deckhouse — два зрелых продукта, глубоко интегрированных в корпоративный рынок. Объединяя усилия, мы создаем основу для безопасного и масштабируемого цифрового будущего бизнеса в России».

Александр Титов, генеральный директор «Флант», отметил: «Мы уже несколько лет успешно сотрудничаем с Postgres Professional, и теперь наше партнёрство закрепляет этот опыт на новом уровне. Вместе создаём решения на базе открытого ПО, поддерживаем Open Source-комьюнити и инвестируем в расширение продуктовой линейки и улучшение клиентских сервисов. Линейка решений Deckhouse и Postgres Professional предоставляет организациям новые возможности в области управления данными, объединяя современные технологии и экспертизу. Мы видим огромные перспективы в развитии архитектуры Data Lakehouse с точки зрения экономической эффективности, критически важной для крупных финансовых организаций».