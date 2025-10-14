Разделы

ПО Бизнес-приложения
|

«Флант» подтвердил технологический статус Yandex Cloud Professional

Компания «Флант» в очередной раз успешно прошла подтверждение технологической специализации Yandex Cloud Professional по направлению Infrastructure. Этот статус свидетельствует о высоком уровне экспертизы компании в проектировании, внедрении и поддержке сложных инфраструктурных решений на базе российской облачной платформы. Об этом CNews сообщили представители «Флант».

С 2021 г. «Флант» является партнером Yandex Cloud и успешно реализует многочисленные проекты для корпоративных клиентов. Среди кейсов — проекты для компании «Лемана Про», где команда «Фланта» участвовала в построении микросервисной архитектуры в облачной среде на базе сервисов Yandex Cloud.

Технологическая специализация Infrastructure открывает для клиентов «Фланта» дополнительные возможности: компания может предоставлять услуги, соответствующие стандартам качества Yandex Cloud, обеспечивает приоритетный доступ к технической экспертизе выделенных архитекторов по направлениям DevOps и Data Platform, а также может инициировать совместные пилотные проекты с поддержкой самого вендора.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

«Получение статуса Yandex Cloud Professional в направлении Infrastructure подтверждает нашу глубокую экспертизу в области комплексного сопровождения ИТ-инфраструктуры, а также миграции и развития облачных сервисов для корпоративных заказчиков. Технологическая специализация позволит нам предлагать более широкий спектр решений с гарантией качества от ведущего российского облачного провайдера», — сказал Андрей Корякин, руководитель департамента внедрения и поддержки DevOps-практик компании «Флант».

Квалификация партнеров Yandex Cloud Professional проходит дважды в год (в апреле и октябре). Полученный статус действует один год и подлежит продлению при соблюдении установленных критериев, обеспечивая проверенную экспертизу и расширенные возможности сотрудничества.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

На «Госуслугах» появилась возможность подключать доверенный контакт

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

Киберполиция России предупредила о приложении для Android, крадущим данные и рассылающим себя всем знакомым

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще