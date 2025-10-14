«Флант» подтвердил технологический статус Yandex Cloud Professional

Компания «Флант» в очередной раз успешно прошла подтверждение технологической специализации Yandex Cloud Professional по направлению Infrastructure. Этот статус свидетельствует о высоком уровне экспертизы компании в проектировании, внедрении и поддержке сложных инфраструктурных решений на базе российской облачной платформы. Об этом CNews сообщили представители «Флант».

С 2021 г. «Флант» является партнером Yandex Cloud и успешно реализует многочисленные проекты для корпоративных клиентов. Среди кейсов — проекты для компании «Лемана Про», где команда «Фланта» участвовала в построении микросервисной архитектуры в облачной среде на базе сервисов Yandex Cloud.

Технологическая специализация Infrastructure открывает для клиентов «Фланта» дополнительные возможности: компания может предоставлять услуги, соответствующие стандартам качества Yandex Cloud, обеспечивает приоритетный доступ к технической экспертизе выделенных архитекторов по направлениям DevOps и Data Platform, а также может инициировать совместные пилотные проекты с поддержкой самого вендора.

«Получение статуса Yandex Cloud Professional в направлении Infrastructure подтверждает нашу глубокую экспертизу в области комплексного сопровождения ИТ-инфраструктуры, а также миграции и развития облачных сервисов для корпоративных заказчиков. Технологическая специализация позволит нам предлагать более широкий спектр решений с гарантией качества от ведущего российского облачного провайдера», — сказал Андрей Корякин, руководитель департамента внедрения и поддержки DevOps-практик компании «Флант».

Квалификация партнеров Yandex Cloud Professional проходит дважды в год (в апреле и октябре). Полученный статус действует один год и подлежит продлению при соблюдении установленных критериев, обеспечивая проверенную экспертизу и расширенные возможности сотрудничества.