«Флант» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес решениями для безопасной ИТ-инфраструктуры

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и компания «Флант», участник российского рынка разработки open source решений заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудничества станет обеспечение российского бизнеса программными решениями для защиты инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители компании «Кросс технолоджис».

Компания «Флант» занимается комплексным DevOps-сопровождением разработки цифровых продуктов и инфраструктуры, развивает экосистему Deckhouse. В нее входят: Kubernetes-платформа Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), первая виртуализация с поддержкой контейнеров, решения для мониторинга, хранения секретов, управления версиями кода и другие инструменты для разработки, доставки и эксплуатации приложений.

Deckhouse Kubernetes Platform – Kubernetes-платформа, получившая сертификат ФСТЭК России. DKP позволяет создавать идентичные кластеры и управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре. Платформу можно разворачивать в публичных и приватных облаках, поверх любой виртуализации, на bare-metal-серверах, а также в гибридной модели. На сегодняшний день в клиентском портфеле – 240 российских организаций.

«Кросс технолоджис» занимает восьмую строчку в рейтинге «Лидеры в сегменте "защита инфраструктуры"», который ежегодно составляет авторитетное российское издание о технологиях CNews. За 2023 г. выручка компании от работ по внедрению решений для защиты инфраструктуры составила 613 млн руб., (13,2% от общей выручки за тот же период). Сейчас в портфеле компании более 100 таких проектов.

«Наше партнерство с «Кросс технолоджис» направлено на создание безопасной и отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры для бизнеса. Мы уделяем большое внимание разработке наших продуктов, чтобы их использование было простым, интуитивно понятным и не замедляло бизнес-процессы. Deckhouse Kubernetes Platform позволяет автоматизировать управление инфраструктурой, снижая операционные риски и упрощая развертывание сервисов, что особенно важно в условиях растущих требований к информационной безопасности», – сказал генеральный директор компании «Флант» Александр Титов.

«Мы с радостью сообщаем о начале сотрудничества с компанией «Флант», которое откроет новые возможности в сфере информационной безопасности для российского бизнеса. Наша основная задача – предоставить надежные и безопасные технологии, способствующие защите цифровых активов и снижению рисков киберугроз. Реализуя комплексные решения “Флант”, мы нацелены на повышение уровня кибербезопасности для всех наших заказчиков, обеспечивая их доступом к современным технологиям и экспертным услугам, которые помогут им уверенно развивать свой бизнес и исследовать новые возможности», – сказал исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.