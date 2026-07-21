«РДВ Технолоджи» и «Флант» заключили соглашение о формировании партнерской экосистемы

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) и ИТ-компания «Флант» (собственная экосистема продуктов Deckhouse) заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. В рамках стратегического партнерства компании проанализировали запросы целевого рынка и готовят предложения собственных интегрированных решений, призванных укрепить их конкурентоспособность на ИТ-рынке России. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Формирование партнерской экосистемы для успешного продвижения высокотехнологичных решений стало в российской микроэлектронике не только корпоративным трендом, но и эффективным механизмом, позволяющим вендорам расширять свои каналы сбыта. Привилегия технологического партнерства дает доступ к интеграции собственных решений в информационные системы заказчиков и позволяет развивать функциональные возможности самих продуктов. В России этой логики продвижения продукта придерживаются как производители компьютерной техники, так и разработчика программного обеспечения. Это придает уверенность государственному заказчику при выборе программно-аппаратного решения и при получении гарантий, касающихся его бесперебойной работы. В этой области сотрудничества и требуется совместное приложение сил двух «рычагов» компьютерного производства: железа и софта.

«Не секрет, 2026 г. претендует на роль идеального экзаменатора. Он проверяет устойчивость бизнес-моделей и прочность стратегических партнерств. Надо признать, время отчаянных одиночек прошло. Сегодня в России и производители аппаратных решений, и разработчики программных продуктов все чаще приходят к очевидной мысли: создавать собственные уникальные решения, формировать технологическую независимость и завоевывать экономическое лидерство можно только сообща, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи». – ИТ-компания «Флант» – в числе двух десятков наших технологических партнеров. Это значит, единство наших стратегических целей очевидно. Сегодня важно не бежать за мировыми лидерами. Нужно вместе выстраивать собственную устойчивую модель, которая бы отвечала критическим потребностям экономики. Уверен, только так мы урегулируем большую часть внутренних потребностей российского рынка и обеспечим технологическую устойчивость страны».

Инженерами «РДВ Технолоджи» и «Флант» завершены тестирования на совместимость сервера RDW Алтай-ТМА с программным обеспечением Deckhouse Virtualization Platform (DVP) и Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Подписаны сертификаты соответствия.