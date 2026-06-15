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Kubernetes по расписанию: «Флант» и МИЭМ НИУ ВШЭ подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-образования

Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ и ИТ-компания «Флант» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках фестиваля «Технодень МИЭМ» при поддержке Минцифры России. Партнерство направлено на интеграцию индустриальных стандартов в учебный процесс и подготовку инженеров, готовых к работе с высоконагруженными системами. Об этом CNews сообщили представители «Фланта».

Совместная работа позволит объединить академическую базу МИЭМ и более чем 15-летний опыт «Фланта» для формирования учебных программ в области DevOps, Kubernetes и информационной безопасности. Уже с сентября 2026 г. в бакалаврские и магистерские программы института планируется ввести дисциплины по разработке приложений, защите компьютерных сетей и по платежным системам.

Для отработки навыков развертывания и управления кластерами, настройки мониторинга и логирования, применения инструментов безопасности студенты получат доступ к персональным учебным стендам Deckhouse Академии, образовательного направления «Фланта». Преподавать обновленные дисциплины будут действующие инженеры компании, в том числе специалисты с учеными степенями.

«Для нас это партнерство — возможность выстроить непрерывный практический трек внутри образовательной программы. Студенты будут осваивать те же инструменты и инфраструктурные решения, которые мы ежедневно применяем в коммерческих проектах. Работа в условиях, приближенных к промышленной эксплуатации, сокращает время на адаптацию молодых специалистов и может помочь выпускникам чувствовать себя увереннее с первого рабочего дня», — сказал Александр Титов, генеральный директор «Фланта».

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

«”Флант” для нас очень важный партнер, который является одним из лидеров в России в области создания и обслуживания передовой ИТ-инфраструктуры любого масштаба, DevOps-консалтинга, разработки ПО на основе Kubernetes. Продукты компании создаются в сложном взаимодействии очень разных по компетенциям ИТ-команд. Широкий профессиональный кругозор и фундаментальные базовые знания вкупе с опытом командной работы в большом сложном комплексном проекте, где задействованы специалисты самых разных ИТ-направлений, — тот уникальный багаж, который получат наши студенты, участвуя в проектах компании», — сказал Дмитрий Коваленко, директор МИЭМ НИУ ВШЭ.

Соглашение реализуется в рамках глобальной инициативы Минцифры России по вовлечению бизнеса в развитие ИТ-образования. В планах — масштабирование данной модели сотрудничества на топовые вузы Москвы, Санкт-Петербурга и крупнейшие региональные образовательные учреждения.

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