Разделы

Цифровизация Инфраструктура Облака
|

«Юрент» расширил возможности аналитики данных с помощью сервисов Yandex Cloud

Российский сервис аренды самокатов «Юрент» организовал корпоративное хранилище данных на базе технологий Yandex Cloud. Благодаря изменениям компания снизила нагрузку на инфраструктуру, значительно ускорила обработку и выгрузку аналитических отчётов, а также начала изучать новые метрики о потреблении программных сервисов. На основе этих данных специалисты могут принимать решения, в каких регионах и городах нужно увеличивать присутствие.

До 2023 г. аналитика «Юрент» строилась на операционных инструментах и adhoc-запросах к рабочим базам данных под частные требования. Такая организация процесса влияла на работу приложения и качество сервиса, поэтому компания приняла решение создать для таких задач отдельное хранилище (Data Warehouse, DWH) на базе Yandex Managed Greenplum и Managed ClickHouse. С появлением новых инструментов компания смогла эффективно оценивать supply hour — показатель того, сколько времени самокаты и велосипеды доступны для использования. «Юрент» следит за тем, чтобы как минимум 80% самокатов были постоянно доступны для клиентов, то есть не были разряжены, неисправны и не находились в ремонте.

«Для кикшеринга ключевое преимущество работы в облаке — масштабируемость. Больше всего самокаты востребованы с 16:00 до 19:00, когда люди возвращаются домой из офисов. На платформе Yandex Cloud удобно отслеживать нагрузку на мощности и управлять лимитами потребления. Для всех сервисов настроен автоскейлинг, чтобы приложение всегда работало без сбоев. Ещё один плюс — проще обрабатывать и анализировать данные. Наконец, за счёт сезонности затраты на сервисы Yandex Cloud в зимние месяцы снижаются примерно на 30%», — сказал Андрей Калинин, директор по IT «Юрент».

«Приятно наблюдать, как бизнес «Юрент» растёт и развивается вместе с Yandex Cloud. Всего за несколько лет компания выстроила гибкую и отказоустойчивую инфраструктуру, которая эффективно подстраивается под изменения в спросе на сервис. Кроме того, в облаке компания получила возможность анализировать данные практически в режиме реального времени без дополнительных затрат», — сказала Анна Даскал, директор по развитию клиентов Yandex Cloud.

Графики утилизации ресурсов Yandex Cloud в течение дня. Заметна корреляция между активными арендами и потреблением ресурсов (CPU). В часы меньшей активности «Юрент» может высвобождать мощности.

«Юрент» в 2022 г. полностью перевёл сервисы на инфраструктуру Yandex Cloud. Первым шагом стал запуск микросервисной архитектуры с помощью Managed Service for Kubernetes, чтобы быстро увеличивать или уменьшать доступные мощности. В среднем каждый самокат отправляет 1 сообщение на сервер за 30 секунд, в день весь парк отправляет около 250 млн сообщений.

Нагрузка на приложение зависит от сезона и от количества доступных для аренды самокатов: зимой, когда сервис работает только на юге, их число сокращается до 15 тыс., а летом превышает 100 тыс. Каждая тысяча устройств дополнительно требует 2 CPU виртуальных мощностей. Наиболее активно сервисами «Юрент» пользуются в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре, Нижнем Новгороде и Перми: совокупный парк в этих городах в 2023 году увеличился более чем в 4 раза.

«Юрент» продолжает развивать ИТ-инфраструктуру в облаке: в планах компании — постепенный переход на managed-решения, которые позволят компании сосредоточиться на улучшении качества и расширении функциональности сервиса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России развернут систему отслеживания БПЛА

Дефицит передовых GPU продлится еще полтора года. Чипов достаточно, не хватает упаковки

Российские компании за год потратили рекордную сумму на ПО

Правительство отказалось от создания информсистемы контроля над гособоронзаказом

Власти заплатят «Ростелекому» 4 миллиарда за подключение ЛНР и ДНР, Херсона и Запорожья к госуслугам

В России создан ПАК, который не позволит взломать и остановить работу критической инфраструктуры

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Показать еще

Наука

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
Показать еще