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Skyeng автоматизировала обработку данных из 300 источников и улучшила клиентский опыт с помощью сервисов Yandex Cloud

Онлайн-школа Skyeng на 10% сократила расходы на аналитику данных с помощью сервисов Yandex Cloud. Компания построила новое аналитическое хранилище и автоматизировала обработку информации из более чем 300 источников. С помощью решения специалисты по маркетингу и бизнес-аналитики стали быстрее тестировать гипотезы, какие курсы востребованы у пользователей и как им удобнее совершать покупки. За год компания увеличила продажи на 26%, а число клиентов выросло на 12%.

Edtech-компания Skyeng работает уже 11 лет и за это время провела 33 млн онлайн-занятий для взрослых и детей. У Skyeng собственная экосистема сервисов, включающая веб-платформу для проведения интерактивных уроков Smartroom, а также несколько мобильных приложений под iOS и Android и браузерных расширений для изучения иностранных языков. Бизнес Skyeng опирается на большие объемы данных о пройденных уроках, работе преподавателей, спросе на языковые курсы и продукты. В 2022 г. компания решила усилить аналитическое направление: увеличила штат сотрудников дата-офиса и сменила аналитическое хранилище данных.

Новое хранилище (Data Warehouse, DWH) построено на сервисах платформы данных Yandex Cloud, которые обеспечивают работу с данными в облаке на всех этапах – от сбора и хранения информации до ее визуализации. Skyeng использует для этого управляемые базы данных Yandex Managed Service for Greenplum и Yandex Managed Service for ClickHouse и сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens. Такой подход позволяет централизованно хранить и обрабатывать данные и строить различные графики и дашборды: рейтинги преподавателей, трекеры прогресса учеников, проводить A/B-тесты и собирать аналитику маркетинговых и других активностей.

«Мы в Skyeng тщательно анализируем данные – с их помощью специалисты определяют, какие уроки помогают быстрее освоить ту или иную языковую тему, какие материалы более востребованы, какой продукт нужно более активно развивать в данный момент – веб-платформу, мобильное приложение, или запускать новые сервисы для наших клиентов. Всё это невозможно без хорошо выстроенного процесса работы с данными. С Yandex Cloud мы не только упорядочили и актуализировали всю информацию о деятельности компании, но ускорили подготовку таких отчетов: то, на что раньше аналитики тратили два дня, теперь можно сделать буквально за минуту», — сказал Виталий Окулов, руководитель инфраструктуры Skyeng.

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