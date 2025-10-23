Разделы

Yandex B2B Tech поможет компаниям быстро разворачивать инфраструктуру для ИИ-сервисов по модели on-premises

Yandex B2B Tech запустит новое инфраструктурное решение Yandex Cloud Stackland. С его помощью компании смогут буквально за часы развернуть инфраструктуру для создания своего ИИ-сервиса или использования готового в закрытом контуре. Это позволит бизнесу быстрее внедрять решения на базе ИИ. Установить Stackland можно на виртуальные, арендованные или собственные серверы. Stackland станет доступен в первом квартале 2026 г. Заявку на индивидуальную консультацию по продукту можно оставить на сайте. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

В Stackland есть все для развертывания ИИ-нагрузок: контейнерный оркестратор, объектное хранилище, популярные базы данных, в том числе векторные. Все сервисы заранее преднастроены инженерами «Яндекса» и готовы к эксплуатации. Кроме этого, разработчики компаний смогут прямо из коробки управлять доступом к графическим ускорителям и высокопроизводительным сетям, например к InfiniBand для задач эффективного инференса.

На Stackland можно будет запустить флагманский продукт «Яндекса» для разработки ИИ-приложений и агентов – Yandex AI Studio. Со Stackland развертывание и интеграция платформы займет меньше времени и ресурсов.

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

«Сейчас есть два тренда: один – на гибридную инфраструктуру, второй – на внедрение решений на базе ИИ в бизнес-процессы. Stackland – продукт на пересечении этих двух трендов, который позволит быстрее развернуть готовые ИИ-приложения и создавать новые, специфичные для компаний ИИ-приложения», – сказал Иван Пузыревский, технический директор платформы Yandex Cloud.

Stackland будет особенно востребован у компаний из сфер электронной коммерции, финтеха, ритейла и промышленных заказчиков, которые хотят использовать гибкие облачные технологии, но не могут сделать это из-за внутренних или регуляторных требований. Теперь с помощью Stackland компании смогут проще и быстрее разрабатывать любые ИИ-приложения в гибридной инфраструктуре.

