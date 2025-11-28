Yandex B2B Tech обновила «Нейроаналитика». В нем появился режим для аналитики большого объема данных

Yandex B2B Tech представила обновленного «Нейроаналитика» – ИИ-помощника, который помогает находить инсайты в данных и визуализировать их. «Нейроаналитик» научился работать с большим объемом информации – он может обрабатывать до 10-20 графиков одновременно, делать более качественные и точные выводы по данным за несколько секунд. С его помощью бизнес сможет, например, определить оптимальное место для нового склада или выбрать продукт для проведения промоакции. «Нейроаналитик» встроен в интерфейс сервиса Yandex DataLens в формате чата.

Более 1,5 тыс. компаний уже используют «Нейроаналитика», среди них «Магнит», Lamoda, «Петрович» и другие компании. В «Яндекс Go» «Нейроаналитик» помогает командам «Такси», «Доставки» и «Шеринговых сервисов» анализировать ключевые показатели на основе данных по совокупной месячной аудиторией 58,4 млн пользователей. «Нейроаналитик» изучает числовые ряды графиков, метаданные и документацию отчётов, чтобы оперативно выявлять сезонные изменения спроса и резкие отклонения в метриках — от количества поездок до использования станций зарядки. Это позволяет командам быстро проверять гипотезы и повышать эффективность сервисов.

«Нейроаналитик» — это первый шаг к автономной аналитике, где агенты не только отвечают на вопросы, но координируются между собой для решения комплексных задач. Следующий этап — проактивный мониторинг: системы будут сами обнаруживать аномалии, прогнозировать проблемы и предлагать решения до того, как бизнес задаст вопрос», — отметил технический директор платформы Yandex Cloud Иван Пузыревский.

Согласно опросу "AI+BI Analytics 2025 Global Report", 24% компаний планируют утроить количество сотрудников, работающих с ИИ-аналитикой, в течение следующего года. 56% компаний называют рост качества принимаемых решений своей главной целью ИИ-аналитики. Аналогичное число компаний рассчитывают с помощью ИИ-аналитики оптимизировать расходы и улучшить операционную эффективность. При этом, как показывают данные исследования, на конец 2025 г. технологии ИИ-аналитики уже активно используются в бизнес-процессах 43% организаций.

Технология работает на основе больших языковых моделей (LLM) на платформе Yandex AI Studio. ИИ-агент взаимодействует с необходимыми для ответов данными, работает с дополнительным контекстом и предоставляет пользователю быстрые инсайты. Модели понимают запросы на естественном языке и могут адаптировать ответ под бизнес-роль пользователя: например, финансовый директор получает анализ в контексте денежных потоков, а маркетолог — с акцентом на эффективности рекламных каналов и клиентской аналитике. Кроме того, «Нейроаналитик» сохранил возможность точечной работы с отдельными графиками — помогает интерпретировать визуализации, генерирует формулы для расчётов и помогает с реализацией сложных типов визуализаций на Javascript.