Цифровизация
Yandex Cloud наращивает мощности: анонсировали зону доступности на базе нового дата-центра «Яндекса»

Yandex Cloud наращивает облачные мощности для своих клиентов. Компания запустит в 2026 г. новую зону доступности – она создана на базе нового дата-центра «Яндекса» мощностью более 40 МВт. Он расположен недалеко от уже действующего дата-центра компании во Владимирской области. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Новая зона доступности обеспечивает минимальную задержку передачи данных до соседней зоны (менее 1 мс), общая емкость канала между которыми достигает до 25,6 Тб/с. Это особенно актуально для банков, ритейлеров и других компаний, которым важна скорость и непрерывность бизнес-процессов: транзанкций, бронирования билетов и запросов во внутренние базы данных. При этом каналы линий связи с другими зонами доступности независимы друг от друга, это обеспечивает дополнительную отказоустойчивость облачной инфраструктуры. Средний показатель энергоэффективности дата-центра достигает 1,1 PUE — это на 27% ниже средних мировых показателей. Добиться такого результата удалось с помощью технологии фрикулингасерверные стойки охлаждаются уличным воздухом и зимой, и летом.

«Наши клиенты наращивают потребление облачных ресурсов — в первом полугодии 2025 г. по сравнению с предыдущим спрос пользователей на виртуальные процессоры (vCPU) вырос на 29,6%. Чтобы обеспечить бесперебойную и надежную работу клиентских сервисов, мы не только представили новую зону доступности, но и первыми в России запустили инструменты для проведения учений по отказоустойчивости инфраструктуры», — сказал CTO Yandex Cloud Иван Пузыревский.

