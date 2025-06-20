Разделы

Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

ИИ-агента Сбербанка адаптируют с новыми нацпроектами и запустят в контуре АС «Электронный бюджет»

Первый ИИ-агент в бюджетировании, ставший результатом почти 500 экспериментов, доказывает свою эффективность в автоматизации первичной верификации заявок. Пилот ИИ-агента позволяет сократить рутинную нагрузку на специалистов Минфина в отдельных случаях до 70% в пиковый период бюджетного процесса. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Фокус исследований на этот год – сам федеральный бюджет и взаимодействие с распорядителями бюджетных средств. Мультиагентная система способна кратно сократить процессы согласования за счет моментального исполнения всех подготовительных и сверочных процессов, оставляя за специалистами финальное слово.

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira
цифровизация

Главную роль в этой задаче играют специалисты Минфина. Они описывают процессы, которые раньше происходили без цифровых следов, выполняют разметку данных для модели и верифицируют качество ее работы.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Опыт «Сбера» является отправной точкой для масштабирования технологии – к началу нового бюджетного цикла 2025 г. ИИ-агент будет адаптирован для работы с новыми 19 национальными проектами России и запущен в контуре АС «Электронный бюджет». К концу года также планируется его расширение до полноценного «идентификатора» бюджетных расходов. Это даст значительный прирост в глубине проверки обоснованности запросов, мы ожидаем точность выдачи результатов более 80%».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают

Как no-code помог оптимизировать документооборот в «Кузбассразрезугле»

Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще