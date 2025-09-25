Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Smart Engines обучила кадрового ИИ-агента оформлять 100 кандидатов в минуту

Ученые Smart Engines ускорили ИИ-агента для ввода данных из кадровых документов в системы КЭДО. Теперь он способен распознавать 100 комплектов из документов, необходимых для трудоустройства, за 1 минуту на сервере без GPU. Решение актуально для быстрорастущего бизнеса и отраслей с высокой потребностью найма кадров – розничная торговля, гостиничный бизнес, туризм, логистика и транспорт.

Замер осуществлялся на базовом комплекте документов, включающем сканы и фото 12 документов: основной разворота паспорта и страницы с пропиской, СНИЛС, ИНН, трудовая книжка, СТД-Р, военный билет, свидетельства ЗАГС о браке и рождении, диплом об образовании, загранпаспорта, водительского удостоверения. Вся выборка – данные и изображения документов, использованные для обучения и проведения замеров системы – была синтетически сгенерирована и не содержит реальных персональных данных.

ИИ-агент Smart Engines поддерживает 100 типов документов РФ и СНГ, что делает его применимым практически в любой сфере, где происходит трудоустройство. В настоящий момент система уверенно распознает рукописные трудовые книжки, военные билеты, медицинские книжки, дипломы об образовании и даже удостоверения тракториста-машиниста и сварщика.

Решение полезно и при найме иностранных сотрудников – причем не только из стран СНГ. ИИ-агент Smart Engines с высокой точностью сканирует документы Китая, Индии, Пакистана и более чем 230 других юрисдикций мира, параллельно решая проблему неосведомленности кадровиков о структуре и форматах полей зарубежных документов. Система «знает» конкретное местоположение всех реквизитов документа – например, где имя и где фамилия, где серия и где код подразделения – и автоматически извлекает нужные данные. Суммарно база Smart Engines включает более 3 тыс. типов и 5 тыс. уникальных шаблонов документов.

При необходимости можно настроить распознавание собственных типовых форм с печатным, рукопечатным и рукописным заполнением – например, согласия на обработку персональных данных или корпоративных анкет и заявлений о перечислении заработной платы. Для этого был разработан дизайнер форм, позволяющий настроить распознавание нового типа документа день в день без навыков программирования.

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

Высокое качество распознавания и производительность ИИ-агента обеспечивает разработанный учеными Smart Engines нейросетевой стек из сверхбыстрых алгоритмов. Благодаря модели «Да Винчи» система не требовательна к изображению документа и считывает данные даже при наличии геометрических искажений и в условиях недостаточной освещенности. «Green OCR 2.0» существенно – на 20% – ускоряет распознавание и поддерживает энергоэффективность ИИ-агента, минимизируя углеродный след от распознаваний. Помимо автоматического ввода данных в систему, ИИ позволяет проверить документы кандидатов на подлинность – такая функциональность может быть добавлена при помощи модели «Шерлок 2о».

«Нам удалось организовать процесс потоковой обработки документов таким образом, что ограничивающим техническим фактором стала не сама система, а скорость загрузки изображений. Наш ИИ-агент берет рутину на себя, работает быстрее человека и одинаково хорошо разбирается в нескольких тысячах видов документов. Это позволяет избежать лишних трат времени и ресурсов, оформив сотрудника без бюрократии и сбоев», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

Кадровый ИИ-агент Smart Engines работает локально – без передачи данных в облачные сервисы и третьим лицам. Обработка происходит прямо на компьютере, смартфоне или сервере, с полной защитой конфиденциальной информации. Это делает ИИ-агента универсальным и безопасным решением как для малого бизнеса, так и для крупных организаций. Решение включено в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Киберпреступники создали копию сайта Центра ФБР по борьбе с киберпреступлениями, чтобы удобнее воровать личные данные граждан

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

Google патентует в России новейший ИИ для создания приложений без программиста

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Две трети блогеров после запрета рекламы в Instagram* переметнулись в Telegram

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще