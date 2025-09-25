Smart Engines обучила кадрового ИИ-агента оформлять 100 кандидатов в минуту

Ученые Smart Engines ускорили ИИ-агента для ввода данных из кадровых документов в системы КЭДО. Теперь он способен распознавать 100 комплектов из документов, необходимых для трудоустройства, за 1 минуту на сервере без GPU. Решение актуально для быстрорастущего бизнеса и отраслей с высокой потребностью найма кадров – розничная торговля, гостиничный бизнес, туризм, логистика и транспорт.

Замер осуществлялся на базовом комплекте документов, включающем сканы и фото 12 документов: основной разворота паспорта и страницы с пропиской, СНИЛС, ИНН, трудовая книжка, СТД-Р, военный билет, свидетельства ЗАГС о браке и рождении, диплом об образовании, загранпаспорта, водительского удостоверения. Вся выборка – данные и изображения документов, использованные для обучения и проведения замеров системы – была синтетически сгенерирована и не содержит реальных персональных данных.

ИИ-агент Smart Engines поддерживает 100 типов документов РФ и СНГ, что делает его применимым практически в любой сфере, где происходит трудоустройство. В настоящий момент система уверенно распознает рукописные трудовые книжки, военные билеты, медицинские книжки, дипломы об образовании и даже удостоверения тракториста-машиниста и сварщика.

Решение полезно и при найме иностранных сотрудников – причем не только из стран СНГ. ИИ-агент Smart Engines с высокой точностью сканирует документы Китая, Индии, Пакистана и более чем 230 других юрисдикций мира, параллельно решая проблему неосведомленности кадровиков о структуре и форматах полей зарубежных документов. Система «знает» конкретное местоположение всех реквизитов документа – например, где имя и где фамилия, где серия и где код подразделения – и автоматически извлекает нужные данные. Суммарно база Smart Engines включает более 3 тыс. типов и 5 тыс. уникальных шаблонов документов.

При необходимости можно настроить распознавание собственных типовых форм с печатным, рукопечатным и рукописным заполнением – например, согласия на обработку персональных данных или корпоративных анкет и заявлений о перечислении заработной платы. Для этого был разработан дизайнер форм, позволяющий настроить распознавание нового типа документа день в день без навыков программирования.

Высокое качество распознавания и производительность ИИ-агента обеспечивает разработанный учеными Smart Engines нейросетевой стек из сверхбыстрых алгоритмов. Благодаря модели «Да Винчи» система не требовательна к изображению документа и считывает данные даже при наличии геометрических искажений и в условиях недостаточной освещенности. «Green OCR 2.0» существенно – на 20% – ускоряет распознавание и поддерживает энергоэффективность ИИ-агента, минимизируя углеродный след от распознаваний. Помимо автоматического ввода данных в систему, ИИ позволяет проверить документы кандидатов на подлинность – такая функциональность может быть добавлена при помощи модели «Шерлок 2о».

«Нам удалось организовать процесс потоковой обработки документов таким образом, что ограничивающим техническим фактором стала не сама система, а скорость загрузки изображений. Наш ИИ-агент берет рутину на себя, работает быстрее человека и одинаково хорошо разбирается в нескольких тысячах видов документов. Это позволяет избежать лишних трат времени и ресурсов, оформив сотрудника без бюрократии и сбоев», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

Кадровый ИИ-агент Smart Engines работает локально – без передачи данных в облачные сервисы и третьим лицам. Обработка происходит прямо на компьютере, смартфоне или сервере, с полной защитой конфиденциальной информации. Это делает ИИ-агента универсальным и безопасным решением как для малого бизнеса, так и для крупных организаций. Решение включено в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.