В системе распознавания документов Smart Engines появились ИИ-агенты

Российская компания Smart Engines представила первых ИИ-агентов для распознавания документов. Виртуальные помощники отвечают за создание шаблонов кастомных документов. Шаблонизация обеспечивает высочайшую надежность распознавания, но ранее создание шаблонов для нестандартных документов требовало проектной работы с вендором или участия специалистов на стороне клиента.

Новое решение особенно актуально для банковского сектора, страховых компаний, телекоммуникационных операторов и государственных учреждений, ежедневно сталкивающихся с необходимостью обработки огромных массивов документов различных форматов — от анкет, опросников и заявлений до сложных договоров и отчетных форм. В серверных решениях технологии Smart Engines позволяют обрабатывать документы со скоростью 55 документов в секунду на процессор без применения GPU. На мобильном телефоне на распознавание одной страницы документа уходит менее секунды.

Разработка ИИ-агентов является результатом фундаментальных научных исследований компании в области Agentic AI. Новый нейросетевой стек интегрирован в систему распознавания документов Smart Document Engine, и в настоящее время ИИ-агенты уже тестируются партнерами компании.

Продукты Smart Engines работают в парадигме Document Analysis and Recognition (DAR), предполагающей предельно глубокое понимание документа – от структуры до смысла, завершающееся точным распознаванием, и ИИ-агенты развивают этот подход. Они анализируют логику и структуру документа, мгновенно детектируют и определяют все значимые элементы: рукописные и печатные текстовые поля, штрихкоды, QR-коды, галочки в чекбоксах и даже сложные табличные структуры. На анализ и добавление в систему распознавания новой формы анкеты, отчета, опросника или другого кастомного документа в дизайнере у ИИ-агента уходит несколько секунд.

ИИ-агенты Smart Engines не являются «черным ящиком» и обеспечивают полную прозрачность работы. Пользователь может в реальном времени наблюдать за процессом настройки, получая наглядную визуализацию каждого этапа и точные метрики уверенности алгоритма.

Разработанные Smart Engines ИИ-агенты работают полностью автономно и локально — без использования GPU или внешних серверов. Это гарантирует абсолютную конфиденциальность: данные документов никогда не покидают периметр организации – ни на этапе распознавания, ни на этапе добавления новой формы, утверждают в компании. Даже при создании новых шаблонов документов в системе распознавания ни вендор, ни третьи стороны не получают доступа к информации.

«Наш фундаментальный принцип — «Только ИИ, и никого лишнего» — остается неизменным с момента основания компании, — сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. — Все наши решения обеспечивают безупречное распознавание документов без человеческого вмешательства. Теперь мы делаем следующий шаг, исключая даже минимальное участие пользователя при добавлении новых форм».