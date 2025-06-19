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«Сбер» создает систему ИИ-агентов для обслуживания бизнеса

«Сбер» масштабирует использование генеративного искусственного интеллекта (GenAI), улучшая сервисы для корпоративных клиентов. Банк внедряет в свои бизнес-процессы ИИ-агентов на базе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса, чтобы ускорить дистанционное обслуживание бизнеса и повысить его качество.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Внедрение AI-агентов — фундаментальный сдвиг в клиентском сервисе. Мы видим, как международные бигтехи переходят к агентизации, и у банковского сектора огромный потенциал в этой области. Прямо сейчас «Сбер» создаёт 17 сервисных AI-агентов по самым востребованным у предпринимателей продуктам: расчётам и платежам, эквайрингу, зарплатным проектам, бизнес-картам, самоинкассации. До конца 2025 г. мы нацелены охватить AI-агентами обслуживание по всем ключевым направлениям. Наша задача — создать полноценную мультиагентную систему для быстрого и эффективного решения типовых вопросов».

На первом этапе ИИ-агенты функционируют в режиме «второго пилота» (co-pilot), помогая операторам работать с обращениями клиентов в чате и по телефону 0321. Уже сегодня доля использования ИИ-подсказок по отдельным продуктам превышает 50%, а производительность сотрудников поддержки выросла на 10%. Достигнув необходимого уровня зрелости, ИИ-агенты смогут напрямую взаимодействовать с клиентами в чате и по телефону. Причём будут не просто консультировать, но и с разрешения человека совершать от его имени различные операции: формировать заявки, отправлять SMS и так далее. Благодаря интеграции с банковскими системами обслуживание станет максимально персонализированным и удобным.

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цифровизация

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