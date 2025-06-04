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Институт искусственного интеллекта МФТИ и Группа «Полипластик» объявили о стратегическом партнерстве в области создания специализированных ИИ-агентов для коммунальной отрасли

Институт искусственного интеллекта Московского физико-технического института (МФТИ), компания «Платформа» (входит в Группу «Полипластик») и ИТ- интегратор цифровых решений группы – компания «Полицифра» — выведут на рынок модели искусственного интеллекта для предиктивного обслуживания полимерных трубопроводных систем, а также ИИ-агентов для технической поддержки пользователей сложных систем и роботизации тестирования программного обеспечения. Об этом компании договорились в рамках подписанного трехстороннего стратегического партнерства. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

«Одна из глобальных ветвей развития Группы «Полипластик» сегодня – внедрять технологии ИИ в программные решения для промышленности. Считаем, что опыт МФТИ позволит наиболее эффективно и в кратчайшие сроки совместно разработать AI-ассистентов, которые помогут пользователям быстрее и эффективнее работать с продуктами «Платформы», а также создать внутренних ИИ-агентов для автоматизации процессов внутри компании», – сказал партнерство председатель совета директоров Группы «Полипластик» Лев Гориловский.

Институт искусственного интеллекта МФТИ, обладая экспертизой в создании и обучении больших языковых моделей, обеспечит научно-технологическое сопровождение проекта.

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ИТ-компания «Платформа», имея более десяти лет опыта в сфере разработок программных решений для сферы тарифного регулирования, в свою очередь, внесет прикладной опыт и понимание задач госсектора.

«Сегодня важно не просто разрабатывать ИИ-решения, а внедрять их в процессы, где они дают измеримый эффект. Мы видим свою задачу в том, чтобы соединять научные компетенции с практическими вызовами отрасли — и делать это быстро, точно и на уровне, который задаёт планку для рынка», — сказал директор Института ИИ МФТИ Азамат Жилоков.

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