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Smart Engines: ИИ разрушил последний бастион бюрократии в HR-службе

Бюрократия – наиболее раздражающая часть приема на работу. При оформлении одного сотрудника ручной перенос данных в систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) занимает до часа рабочего времени HR-специалиста. В случае массового найма перепечатывание данных из документов порождает кадровый хаос и делает невозможным быстрое трудоустройство. Решить проблему на корню удалось специалистам Smart Engines, создавшим ИИ-агента для потокового ввода документов в КЭДО. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Новый ИИ-агент самостоятельно извлекает печатные и рукописные данные из паспорта России, трудовой книжки, СНИЛС, ИНН, дипломов и любых других кадровых документов. Он поддерживает более 3 тыс. типов и 5 тыс. уникальных шаблонов документов, включая рукописные паспорта, военные билеты, редкие виды аттестатов, справки о доходах, медицинские заключения и даже такие формы, как удостоверения сварщика и права тракториста. Система работает с печатными и рукописными текстом, а также с мятыми, изогнутыми и снятыми под углом документами.

ИИ-агент умеет сканировать документы трудовых мигрантов из всех стран СНГ, Китая, Индии, Пакистана и любых других регионов мира. Это делает его неотъемлемым инструментом для массового найма в рознице, на стройках, в логистике и других областях. HR-специалисту достаточно просто сфотографировать документы соискателя – система извлечет все данные автоматически, без ошибок, задержек и бумажной волокиты. В связке с системами КЭДО ИИ-агент поможет полностью положить конец бюрократии при трудоустройстве.

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Цифровизация

«Система кадрового электронного документооборота бессмысленна без технологий автоматического ввода документов. Если ваши кадровые специалисты по-прежнему вручную вносят данные в КЭДО и перепечатывают документы при трудоустройстве, вы безвозвратно теряете время и ресурсы. Наша система не просто помогает, а позволяет забыть о вводе документов в принципе. ИИ-агент превосходит обычного кадровика по скорости, точности ввода и в знании документов. Он дает возможность поставить найм на поток и трудоустраивать сотрудников без бюрократических проволочек, ошибок и раздражения», – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Технология Smart Engines работает локально – без передачи данных на облачные сервисы и третьим лицам. Обработка происходит прямо на компьютере, смартфоне или сервере, с полной защитой конфиденциальной информации. Это делает ИИ-агента универсальным и безопасным решением как для малого бизнеса, так и для крупных организаций. Решение включено в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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