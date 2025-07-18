Пользователи стали интересоваться бесплатными ИИ-ботами в два раза чаще, чем годом ранее, — исследование «Яндекс Поиска»

Аналитики «Яндекса» выяснили, как меняется интерес пользователей к ИИ-ботам, а также к ИИ-агентам, с какими целями их чаще всего ищут и кто именно: в зависимости от возраста, пола и города. Для этого аналитики изучили агрегированные обезличенные данные о запросах в Поиске со словами [ai, ии, аи, ii] и [агент, agent, бот, bot]. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чем отличаются боты от агентов и как изменилась их популярность

ИИ-бот — это программа на основе нейросетей, которая умеет общаться с людьми и помогает решать задачи по их запросам. В отличие от бота, ИИ-агент способен самообучаться с помощью нейросетей, анализировать данные, адаптироваться к изменяющимся условиям и автономно решать задачи разной сложности: человек может задать цель, а агент сам поймет, каким образом ее достигнуть.

Аналитики «Яндекса» выяснили, что в этом июне 2025 г. доля запросов к «Поиску» про ИИ-ботов выросла в 1,7 раза по сравнению с таким же периодом 2024 г., а ИИ-агенты за год в целом оформились как явление. Если за весь июль 2024 г. про них задали около 1,5 тыс. запросов, то за одну только половину июля 2025 г. этот показатель составил десятки тысяч. За год усилился также интерес пользователей к бесплатным решениям: в июне 2025 г. при поиске ботов слово «бесплатно» они упоминали в 2,5 раза чаще по сравнению с таким же периодом годом раньше, а при поиске агентов — в 5,4 раза.

Аналитики также изучили переходы из «Поиска Яндекса» на сайты популярных ИИ-ботов за минувший июнь. Больше 90% переходов пришлось на четверку лидеров: ChatGPT, DeepSeek, Character.AI и нейросеть «Алису», — все эти боты доступны пользователям бесплатно.

Что спрашивают про ботов и агентов

Если пользователи ищут ИИ-ботов, то в трети случаев упоминают конкретный вариант ([hi ai чат бот], [ии чат гпт бот], [лиза аи бот]). Еще треть случаев — это поиск бота под определенную задачу ([ии бот который может делать фото в стиле аниме бесплатно], [ии бот для речи диплома], [ai бот для hh]). На третьем месте — вопросы о работе ботов: они составляют примерно десятую часть от всех запросов ([ai cartoon maker bot почему не работает], [как настроить язык на котором должен говорить бот в spicychat ai]).

В топ-3 тем про ИИ-агентов — их поиск ([ии агент алиса], [ai git agent]), образовательные вопросы ([ии агент как работает], [что относится к ключевым определяющим свойствам ai агента]), а также создание агентов ([ai агент на каких языках программирования пишут], [аи агенты как создать]). Среди других популярных тем — поиск агентов под конкретную задачу ([лучшие ai агенты для no code программирования], [маркетинговый ии агент]), а еще новости и подкасты про агентов ([прогноз ученые не успевают за открытиями ии управляет агентами telegram], [митап ai agents x web3 buildcon запись]).

Кто интересуется ботами и агентами

ИИ-ботами сейчас особенно интересуются несовершеннолетние — они ищут их в 3,2 раза чаще, чем пользователи «Поиска» в целом. ИИ-агенты больше привлекают молодую аудиторию. Чаще всего их ищут пользователи от 25 до 34 лет — в этой группе доля запросов на 60% выше, чем по поиску в целом.

Интерес к ботам у мужчин примерно на 20% выше, чем у женщин. Агентами мужчины интересуются еще активнее — почти в три раза чаще женщин.

В каких городах-миллионниках чаще спрашивают про ботов и агентов

Среди российских городов-миллионников по доле запросов про ИИ-агенты лидирует Москва: в ней этой темой интересуются в 2,2 раза чаще, чем в среднем по таким городам. Следом за столицей, правда, с заметным отставанием идут Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Топ городов-миллионников России по доле запросов про ИИ-агентов в «Поиске Яндекса»

По доле запросов про ИИ-ботов обе столицы находятся внизу списка: Санкт-Петербург на последнем месте, а Москва — на четвертом с конца. Это может быть связано с тем, что жители обоих городов уже привыкли к ботам и заходят на их сайты напрямую, минуя поиск в интернете. А лидируют в этом списке по доле запросов Краснодар, Казань и Нижний Новгород.