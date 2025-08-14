МТС Web Services запускает платформу полного цикла производства ПО с ИИ-агентами

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services (MWS) запустила технологическую платформу на базе искусственного интеллекта для разработки цифровых продуктов – MWS DevRails. Решение позволяет управлять жизненным циклом продукта и контролировать все этапы создания ПО: от проектирования и анализа до разработки, тестирования и выхода официального релиза. В платформу интегрированы ролевые ИИ-агенты, которые автоматизируют до 40% задач, позволяя, тем самым, увеличить скорость разработки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

MWS DevRails подойдет крупному и среднему бизнесу, который хочет трансформировать процесс разработки и обеспечить прозрачное управление десятками и сотнями продуктов. Платформа содержит комплекс интегрированных между собой инструментов для аналитиков, разработчиков, DevOps-инженеров и тестировщиков, включая решения для управления архитектурой, работы с кодом, отслеживания производственных метрик и бизнес-показателей, проведения мобильного и кросс-браузерного тестирования и так далее.

Встроенные AI Copilot-программы позволяют экономить до 40% рабочего времени специалистов за счет автоматизации. К примеру, Product Owner Copilot в таск-трекере полностью описывает требование к разработке, Analytic Copilot оценивает качество написанного и дает рекомендации по улучшению описания, а Test Designer Copilot готовит 50% тест-кейсов.

Платформа MWS DevRails доступна как для развертывания на инфраструктуре заказчика, так и в облаке.

«Прежде чем предлагать MWS DevRails внешним заказчикам, с помощью ее инструментов мы организовали управление производственным процессом для более чем 400 цифровых продуктов и сервисов МТС — от финтеха до онлайн-кинотеатра. За счет отказа от разрозненных решений в пользу единой платформы, внутри которой собраны интегрированные между собой инструменты для разработки, нам удалось на 40% сократить срок вывода новых продуктов на рынок, а также значительно повысить надежность ИТ-систем. Используя нашу экспертизу, средний и крупный бизнес сможет улучшить процесс разработки, а также оптимизировать ресурсы команд за счет ИИ-агентов», — сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.