Бессонов Кирилл
СОБЫТИЯ
|30.10.2025
|Сбербанк предложил юным клиентам еще один способ перевода денег 1
|23.09.2024
|Уже 2 млн детей учатся финансовой грамотности со «СберKids» 1
|26.08.2024
|В новый учебный год — с новым дизайном приложения «СберKids» 1
Бессонов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 65 2
|Сбер - СберKids 18 2
|Google Android 14580 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7307 1
